C’est l’heure du BIM: Affaire Maëlys, Pierre Joxe accusé d’agression sexuelle et Marine Le Pen

Pont de Beauvoisin, en Isère, le 29 août 2017. Un avis de recherche a été placardé sur la plupart des vitrines des magasins de la commerce où Maëlys, une fillette de 9 ans a disparu dans la nuit du 27 au 28 août dernier. — E. Frisullo / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Disparition de Maëlys: Le véhicule du suspect aurait été filmé la nuit du drame

Une tache blanche qui pourrait faire avancer l'enquête. Alors que la fillette a disparu depuis presque deux mois, Nordhal L. reste le principal suspect dans l'enquête. Selon M6, les enquêteurs auraient en leur possession une photographie prise par les caméras de surveillance du véhicule du suspect numéro 1, Nordahl L., incarcéré depuis le 3 septembre pour enlèvement et séquestration. La police cherche à identifier si l’enfant se trouvait à bord de la voiture.

>> A lire aussi : VIDEO. Disparition de Maëlys : «Manipulateur», «violent», la personnalité du suspect intrigue de plus en plus

La fille d’Eric Besson accuse Pierre Joxe d’agression sexuelle

Elle a publié ce jeudi un long billet sur son blog intitulé « #Moiaussi : pour que la honte change de camp », où elle évoque trois agressions sexuelles qu’elle a subies dans sa vie. Et la dernière concerne un « ancien ministre de Mitterrand, membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche, décoré de l’Ordre national du mérite et de plusieurs autres Ordres européens ». Cet homme, qui l’aurait agressée il y a huit ans à Paris, au cours d’une représentation à l’Opéra Bastille où ils étaient assis côte à côte, serait Pierre Joxe, 75 ans à l’époque, 83 ans aujourd’hui, a révélé la jeune femme à l’Express.

Ce qu’il faut retenir du passage de Marine Le Pen de « L’Emission Politique »

Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, présidente du Front national, était l’invitée de « l’Emission politique » ce jeudi soir sur France 2. Vous avez zappé le programme ? 20 Minutes vous liste les moments forts du programme… La présidente du FN est notamment revenue sur la polémique qui entoure son salaire. Elle se serait augmentée de 2.000 euros, passant de 3.000 euros net mensuels à 5.000 euros, selon un document de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).. Une information qu’elle a démentie.

>> A lire aussi : Présidente du Front national, Marine Le Pen nie que sa rémunération a augmenté de 2.000 euros

Affaire Harvey Weinstein : Quentin Tarantino « savait » et n’a rien dit

« J’en savais suffisamment pour réagir plus que ce que je n’ai fait. » C’est une interview en forme de confession. Jeudi, Quentin Tarantino qui a entretenu une relation quasi filiale avec Harvey Weinstein depuis Reservoir Dogs, en 1992, est sorti de son silence. « C’était plus que les rumeurs habituelles, les ragots. Ce n’était pas des ''on dit''. Je savais qu’il avait fait plusieurs de ces choses », avoue-t-il dans le New York Times. Son ancienne compagne, Mira Sorvino, lui avait notamment fait part d’attouchements non consentis, et Tarantino était au courant de l’accord à l’amiable signé entre Harvey Weinstein et Rose McGowan.

>> A lire aussi : Une enquête pour agression sexuelle ouverte contre Harvey Weinstein à Los Angeles