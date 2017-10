Aéroports: Quels sont les meilleurs de l'Hexagone?

L'aéroport d'Orly est le moins bien classé des trente étudiés. (image d'illustration) — XAVIER VILA/SIPA

Quel est l’aéroport le plus fiable de France ? Une question que se posent sans doute de nombreux voyageurs victimes de retards et/ou d’annulation. Pour y voir plus clair, la société « RefundMyTicket », service d’accompagnement des passagers victimes de retards, publie, ce jeudi, le classement des aéroports faisant subir le moins de retard à leurs passagers.

Et, sans surprise, ce sont les aéroports de petite et moyenne taille qui prennent la tête du classement. Dans le top cinq, on retrouve dans l’ordre : Angers, Caen, Metz, Limoges et Rennes, avec un taux de retard de plus d’une heure de moins de 1 %. A la 6e et 7e place, on retrouve les premiers grands aéroports régionaux de Lille et de Marseille.

Orly en queue de peloton

Ils tournent eux autour de 1 % de retard de plus d’une heure. Les données récupérées et compilées depuis le début de l’année 2017 par « RefundMyTicket » montrent enfin que les deux aéroports parisiens sont très mal classés.

Roissy-Charles de Gaulle est ainsi 23e (près de 4 % de retard supérieurs à une heure) quand Orly est bon dernier (6,58 %) de la liste qui a comparé trente aéroports français.