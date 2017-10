La fille d'Eric Besson accuse un ministre de Mitterrand d’agression sexuelle

Eric Besson dans les tribunes du Parc des Princes à l'occasion du match PSG-Arsenal, le 13 septembre 2016. — JOHN SPENCER/SIPA

L’affaire Harvey Weinstein a provoqué une vague de témoignages de femmes victimes d’agressions sexuelles. Le partage public de ces souvenirs ne cesse d’augmenter. Une des dernières en date n’est autre qu’Ariane Fornia, la fille d’ Eric Besson, un temps ministre de l’Immigration de Nicolas Sarkozy.

>> A lire aussi : Affaire Harvey Weinstein: «Le cinéma français a protégé les agresseurs sexuels»

Elle a publié ce jeudi un long billet sur son blog intitulé « #Moiaussi : pour que la honte change de camp », où elle évoque trois agressions sexuelles qu’elle a subies dans sa vie. Et la dernière concerne un « ancien ministre de Mitterrand, membre de plusieurs gouvernements, qui a occupé des fonctions régaliennes, qui est une grande figure de gauche, décoré de l’Ordre national du mérite et de plusieurs autres Ordres européens ». Un homme qui l’aurait agressée il y a huit ans à Paris, au cours d’une représentation à l’ Opéra Bastilleoù ils sont alors fortuitement assis côte à côte.

« Il commence à remonter ma jupe »

Elle raconte : « Son épouse est à sa droite à lui. J’insiste. Son épouse est là. La représentation commence. Et au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse. Je me dis qu’il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l’intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J’enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d’indignation étouffé, bouche fermée. » Les faits se seraient déroulés dans le rang « VIP » de l’opéra, où elle accompagnait souvent son père.