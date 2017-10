Les infos immanquables du jour: Décès de Danielle Darrieux, procès Merah et l'affaire Gilbert Rozon

L'actrice Danielle Darrieux fête ses 100 ans le 1er mai 2017. — NANA PRODUCTIONS/SIPA

L’article le plus à lire du jour : Mort de Danielle Darrieux : Cinq films à (re)voir de toute urgence

Sa dernière apparition au cinéma remonte à Pièce Montée, en 2010. Un ultime rôle dans une comédie signée Denys Granier-Deferre qui a conclu les noces de Danielle Darrieux avec le grand écran. La filmographie de l’actrice, décédée mardi à l’âge de 100 ans, mêle drames et comédies, personnages légers et héroïnes sombres. Dans ce large éventail, 20 Minutes a pioché cinq de ses rôles les plus marquants… Une sélection à retrouver par ici.

L’article le plus partagé du jour : Au procès d’Abdelkader Merah, le témoignage de sa mère provoque un tollé d’une rare violence

Le procès venait de s’ouvrir, la toute première audience débutait. Zoulikha Aziri, mère d’Abdelkader Merah accusé de « complicité d’assassinats », est appelée à la barre pour obtenir sa convocation. Ce 2 octobre déjà, un simple baiser envoyé à son fils assis dans le box avait provoqué la colère et l’indignation des familles des victimes. Puis pendant deux semaines, les audiences se sont déroulées sans heurt majeur. Jusqu’à ce jour. Très attendue, l’audition de la mère des frères Merah a provoqué un tollé d’une rare violence. Le récit d’Hélène Sergent est à lire là.

L’article le plus lu du jour : Affaire Gilbert Rozon : M6 suspend « Incroyable Talent »

« A la suite des informations concernant Gilbert Rozon, membre du jury (…), et sans préjuger de la véracité de celles-ci, M6, attentive au respect des valeurs fondamentales dans ses programmes, a décidé (…) de suspendre la diffusion de La France a un incroyable talent. » Par un bref communiqué adressé aux rédactions ce jeudi midi, la chaîne a annoncé que la saison 12 de l’émission de divertissement ne ferait pas son retour à l’antenne le 26 octobre, contrairement à ce qui était prévu. Plus d’infos par ici.