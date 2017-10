C'est l'heure du BIM: Syndicats mobilisés, Cytotec retiré et PSG en pleine forme

La CGT et Solidaires ont appelé à une troisième journée d'action. — Alexandre GELEBART/20MINUTES

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

La CGT et Solidaires organisent ce jeudi une troisième journée contre la réforme du Code du travail, en attendant une éventuelle action plus large avec d’autres syndicats, qui pourrait être décidée lors d’une réunion le 24 octobre. La quasi-totalité des trains de la SNCF devraient rouler normalement malgré ce nouvel appel à la grève relayé par la CGT cheminots, selon l’entreprise qui prévoit de légères perturbations sur certaines lignes Intercités et TER. Le trafic sera « normal » sur le réseau TGV et International, ainsi qu’en région parisienne (Transilien).

Le Cytotec, un médicament contre l’ulcère de l’estomac, détourné pour déclencher des accouchements à terme au risque de la santé de la mère et de l’enfant, sera retiré du marché français à parti de mars 2018. « Le laboratoire Pfizer France nous a informés de sa décision de retirer du marché français son produit le Cytotec, largement utilisé en gynécologie hors AMM (hors des indications pour lesquelles il est prévu) qui sera effective le 1er mars 2018 », a indiqué le Dr Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale adjointe de l’Agence du médicament (ANSM) à l’occasion des 6es Etats généraux organisés, jeudi à Paris, par l’association le Lien de défense des patients.

Trois matchs, trois victoires, 12 buts marqués, aucun encaissé. Pour l’instant, cette campagne de Ligue des champions ressemble à une promenade de santé pour le PSG. Vainqueur mercredi soir sur la pelouse d’Anderlecht (0-4), le club de la capitale a quasiment validé son ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Avec neuf points, les Parisiens sont en tête de leur groupe et n’ont plus besoin que d’un succès à domicile dans deux semaines face aux Belges pour valider officiellement leur qualification.