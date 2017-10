Réforme du travail: Treize fédérations CFE-CGC dans la rue ce jeudi

Cet été, le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont multiplié les entretiens avec les partenaires sociaux. Ici, la rencontre à Matignon avec la CFE-CGC, le 27 juillet 2017. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Pas moins de treize fédérations de la CFE-CGC participeront aux manifestations organisées ce jeudi à Paris et en région contre la réforme du travail, dont les mesures « ne créeront pas d’emplois » ni « ne renforceront la confiance et le dialogue social en entreprise », ont-elles affirmé ce mercredi.

« Sur la rémunération, les indemnités prud’homales, les licenciements individuels et collectifs et la représentation du personnel, force est de constater que les mesures prises par le gouvernement ne vont pas dans le bon sens », écrivent dans un communiqué les fédérations Banque, Énergies, Crédit Agricole, Chimie, FIECI, Assurances, Commerce et Services, Culture Communication Spectacles, Construction, Inova (Hôtellerie, Restauration, Sports, Loisirs et Casinos), Transports, Aérien et Services publics.

Troisième manifestation depuis la rentrée

« Elles ne créeront pas d’emplois » et « elles ne renforceront pas la confiance et le dialogue social en entreprise », assurent-elles dans un communiqué.

La CGT et l’union Solidaires notamment appellent à manifester contre la réforme pour la troisième fois, après les 12 et 21 septembre. La confédération CFE-CGC, opposée elle aussi aux ordonnances, a laissé à ses syndicats et fédérations le soin de définir leurs modalités d’action.

A Paris, les manifestants ont rendez-vous à 14 heures à la gare Montparnasse pour défiler en direction de Denfert-Rochereau.