Les infos immanquables du jour: La chute de Raqqa, l’enquête sur le réseau d’extrême droite, la fac de droit de Lille

Libérée, la ville syrienne de Raqqa est en ruines. — Hussein Malla/AP/SIPA

L’article le plus à lire du jour : Syrie : Avec la chute de Raqqa, « l’organisation de l’Etat islamique a perdu un bastion stratégique »

Après des mois de conflits, les combattants de l’organisation djihadiste Etat islamique (EI) ont perdu le contrôle de Raqqa, son bastion syrien. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition dominée par les Kurdes et soutenues par Washington, ont annoncé ce mardi qu’elles contrôlaient désormais totalement la ville. Avec la chute de sa capitale syrienne, l’EI voit son territoire reculer davantage en Syrie. 20 Minutes a interrogé Thomas Pierret, maître de conférences à l’université d’Edimbourg et spécialiste de la Syrie. Un article à retrouver là.

Tout part d’une page Facebook. Une page à la gloire d’Anders Breivik, ce terroriste norvégien d’extrême droite qui a tué 77 personnes en 2011. Sur le réseau social, son administrateur, un jeune homme de 21 ans originaire du sud de la France, indiquait vouloir s’en prendre à des migrants, des djihadistes et des dealers. Le 28 juin dernier, Logan Alexandre Nisin était interpellé chez lui, à Vitrolles (Bouches-du-Rhône). Placé en garde à vue, il a ensuite été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste. Grâce à lui, les policiers ont pu remonter un réseau dont on ne sait pas encore s’il était véritablement prêt à passer à l’acte. Les explications de Thibaut Chevillard sont à retrouver par ici.

L’article le plus partagé du jour : Lille : La Fac de Droit dans le Top 3 des universités pour pécho

Ce mercredi, Tinder, plateforme de rencontres, a publié un classement des dix universités françaises qui comptabilisent le plus de « swipes » à droite. Et, surprise, une fac lilloise se classe en troisième position. Déjà, pour comprendre ce classement, il faut savoir ce qu’est un « swipe » à droite. « C’est l’équivalent du » like, explique à 20 Minutes un porte-parole de Tinder. Cela étant dit, on en déduit donc que ce Top 10 liste les universités où les étudiants se kiffent le plus entre eux. Au moins au travers de l’application, car Tinder ne précise pas le taux de swipes à droite qui se terminent par un rencard. Le détail par ici.