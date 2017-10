Prénoms dits «rétro» et issus de l'Ancien testament plébiscités par les nouveaux parents

Illustration d'un nouveau-né. — F.Elsner / 20 Minutes

Ce n’est plus une surprise, les prénoms dits « rétro » sont plébiscités par les parents. Et ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Il en est de même cette année encore, si l’on en croit l’Officiel des prénoms 2018, publié ce jeudi.

Sur la plus haute marche du podium on retrouve en effet Gabriel chez les garçons et Louise chez les filles. Suivent Raphaël et Jules, respectivement deuxième et troisième. Pour les filles, Emma et Jade talonnent Louise, selon le recensement réalisé par Stéphanie Rapoport.

Les prénoms féminins en « ia » très en vogue

Chez les garçons, ce sont les prénoms issus de l’Ancien Testament qui semblent dominer le haut du classement. « Ce qui est intéressant avec les prénoms de l’Ancien Testament, c’est que si Nathan, Raphaël sont très connus, Adam, par exemple, était rarement porté jusqu’ici et puis Eden, même chose, avant les années 2000, il n’y en avait quasiment pas dans les maternités », explique à BFMTV l’auteure, qui a croisé les données de l’Insee et les statistiques en provenance des grandes villes pour établir son classement.

Autre tendance chez les petites filles : « Dans le Top 50, beaucoup de choses bougent. Il y a l’émergence des prénoms en – ia chez les filles : Mia, Julia, Olivia, Victoria. Ça donne un côté international au prénom. »