Près de deux semaines après l’avarie survenue sur l’un des quatre moteurs d’un A380 d’Air France qui assurait la liaison Paris-Los Angeles, le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) tente toujours de comprendre les circonstances exactes de l’incident. Selon des informations du Parisien, « la rupture du moteur aurait été immédiate ».

La rupture est intervenue « soudainement ». L’incident a été « précédé d’aucune alerte ou signe précurseur sur les instruments de bords (…) Il n’y a eu aucun paramètre anormal de pression ou de température avant cette rupture », a indiqué une source proche du dossier au Parisien.

Aucun capteur n’a anticipé l’incident

Aucun des capteurs et des dispositifs qui équipent l’Airbus A 380 d’Air France n’a anticipé l’incident. « On constate que la partie dite froide du réacteur s’est détachée de la partie chaude qui assure la poussée du réacteur. Ça ne doit pas arriver ! », a confié un pilote spécialisé dans ce type d’avion. Le BEA et son homologue américain, le NTSB, conjointement saisis de l’enquête technique, devront donc notamment répondre à cette question.

Après l’incident, l’Aviation Civile Américaine (FAA) a également ordonné une inspection de tous les moteurs GP7200 fabriqués par Engine Alliance, entreprise qui équipe environ 60 % des moteurs de la flotte d’A380 dans le monde.

Le 30 septembre, un super jumbo A380 d’Air France qui assurait la liaison Paris-Los Angeles, avait dû se poser en urgence à Goose Bay au Canada. 497 passagers et 24 membres d’équipage étaient à bord de ce vol.

H. B.