balancetonporc: Une militante PCF raconte que Jean Lassalle lui a mis une main aux fesses

Jean Lassalle a nié ce geste auprès d'un quotidien régional. / AFP PHOTO / IROZ GAIZKA — AFP

En réponse à l'appel à dénoncer les harceleurs et agresseurs sexuels sur Twitter baptisé #balancetonporc , une militante du PCF a posté un tweet qui raconte que Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, lui a mis une main aux fesses alors qu'elle était une jeune assistante parlementaire de 25 ans.

J avais 25 ans et j étais attachée parlementaire. En allant vers l'hémicycle, @jeanlassalle m a mis une main aux fesses. #balancetonporc — Julia Castanier (@JuliaCastanier) October 15, 2017

L'ancien candidat à l'élection présidentielle a répondu à cette accusation auprès de Sud-Ouest : « Je ne connais pas cette dame. Je ne me souviens pas de cet épisode. Je suis quelqu’un de truculent, de tactile, mais je sais faire la différence entre une main sur un bras que je reconnais poser aussi bien sur les hommes que sur les femmes et une main au cul, je m’en souviendrais ! On m’a déjà traité de macho pour des propos un peu alertes, mais je respecte profondément les femmes et les hommes ».

