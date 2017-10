Après la mise en examen de deux de leurs collègues, des policiers des stups déposent les armes

C. Ape. avec AFP

Un policier des stups - Illustration — BERTRAND LANGLOIS / AFP

Une soixantaine de policiers ont déposé leurs armes de service lundi à Nanterre (Hauts-de-Seine) au siège de la Direction centrale de la police judiciaire pour témoigner de leur colère, rapporte RMC. En cause, la mise en examen de deux de leurs collègues pour « complicité dans un trafic de drogue » et la « chasse aux sorcières » lancée par « certains magistrats »..

Un « climat délétère »

Les agents de police de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ont indiqué qu’ils mèneraient d’autres actions de contestation et qu’ils ne souhaitaient plus travailler avec la juridiction interrégionale spécialisée, souligne la radio sur son site internet.

>> A lire aussi : Sanction disciplinaire pour l'ex-patron des «Stups», François Thierry

« Un climat délétère s’est instauré entre la Juridiction Inter Régionale Spécialisée (Jirs) de Paris » et l’Ocrtis selon un communiqué du syndicat Synergie-officiers.

« Depuis plusieurs mois, cette section du T.G.I de Paris décortique tous les dossiers initiés par l’Ocrtis et remet en cause les constructions procédurales, pourtant avalisées par des magistrats d’autres tribunaux », ajoute le syndicat qui demande que cesse « la chasse aux sorcières lancée par certains magistrats manifestement très en marge de toute réalité ».

Une méthode d’enquête remise en question

« Les policiers ont déposé leurs armes » en signe de protestation, a confirmé à l’AFP Christophe Rouget, porte-parole du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI). « Ils demandent que les choses soient claires et nettes. Ils agissent dans un cadre légal avec un magistrat et quelques mois plus tard, un autre magistrat vient leur dire que c’est illégal », a-t-il expliqué.

« Le malaise qui régnait depuis plusieurs mois vient d’atteindre son paroxysme avec la mise en examen de deux nouveaux enquêteurs. Nos collègues n’ont pourtant fait que suivre une pratique validée de longue date par toutes les Jirs de France », dénonce dans un communiqué le syndicat Alliance.

Selon RMC, leurs deux collègues ont été mis en examen car ils sont soupçonnés par les juges d’avoir provoqué un trafic de drogue à travers leur informateur, dont ils n’ont pas mis le téléphone qu’il employait pour communiquer avec un trafiquant sur écoute.

La méthode de l’infiltration, choisie par les deux agents, est également remise en cause, alors qu’elle avait été approuvée par la cour de cassation en 2016. Un changement de ton qui déplaît à leurs confrères. « « Ça pourrait être moi » me confiait l’un d’eux, alors que mon métier c’est justement de lutter contre le trafic de drogue ! Dans ces conditions, ça devient impossible », dénonce un policier.