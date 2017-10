Les infos immanquables du jour: Fusils d'assaut, tempête Ophelia et kit premières règles

Le kit est pour l'instant vendu sur Internet et dans certaines pharmacies. — J. Gicquel / 20 Minutes

C’est lundi et vos immanquables sont de retour après un week-end estival. Dégustez sans plus attendre votre concentré d’actu du jour.

L’article le plus lu du jour : Une maman invente un kit premières règles pour les jeunes filles

Chez les jeunes filles, l’arrivée des premières règles peut susciter beaucoup d’interrogations et d’inquiétude. Pour faciliter ce passage d’un corps d’adolescent à un corps d’adulte, une entrepreneuse rennaise a eu l’idée de concevoir un kit, baptisé « Ma Louloute », qui se veut à la fois « ludique et pédagogique ». Ce concept, c’est d’abord pour sa fille de 13 ans que cette maman l’a imaginé. On vous raconte cette initiative par ici.

L’article le plus partagé du jour : Avec la tempête Ophelia, le ciel de Bretagne a des allures de fin du monde

Avant de frapper l’Irlande où au moins trois personnes sont décédées, l’ouragan Ophelia a finalement épargné la Bretagne. Mais de nombreux internautes ont remarqué l’étrange couleur du ciel de Bretagne. Teintés d’ocre et de jaune, les nuages donnaient une curieuse atmosphère. D’après le site Météo Bretagne, ce ciel couleur d’or résulte de la présence de sable dans l’air, transporté depuis l’Afrique du nord par la tempête post-tropicale Ophelia. Venez découvrir les images par ici.

L’article de la rédaction du jour : Comment réagissent les entreprises face au harcèlement sexuel ?

La parole se libère peu à peu. A la suite du scandale Weinstein aux Etats-Unis, des centaines de femmes ont témoigné sur Twitter du harcèlement sexuel qu’elles ont subi au travail sous le hashtag #BalanceTonPorc.

De quoi accélérer la prise de conscience de ce fléau par la société et interpeller les dirigeants d’entreprise. Car l’omerta semble encore de mise. Pourtant, des solutions existent pour faire reculer le harcèlement sexuel en entreprise.

>> A lire aussi: Comment les hommes ont réagi à #BalanceTonPorc

La question du jour :C’est quoi le problème avec les fusils d’assaut des policiers ?

La police des polices tire la sonnette d’alarme. Elle s’inquiète du nombre « important » de tirs accidentels avec les nouvelles armes longues dont certaines équipent les unités de police primo-intervenantes depuis les attentats de 2015. Au cours des six premiers mois de l’année, 19 tirs avec ces armes ont été répertoriés dont 18 sont accidentels. Ces déclarations de tir par imprudence concernent essentiellement l’utilisation de pistolets-mitrailleurs Beretta 12SD et des fusils d’assaut HK G36, une arme de fabrication allemande capable de tirer 750 balles à la minute.