VIDEO. Affaire Harvey Weinstein: Qui est Ronan Farrow, l'homme qui a révélé le scandale?

Ronan Farrow, l'homme qui a fait voler en éclat le tout Hollywood ! — Erik Pendzich

Ronan Farrow a publié, le 10 octobre, une enquête sur Harvey Weinstein, illustrée par de nombreux témoignages.

Ce jeune journaliste s’est déjà illustré plusieurs fois en soutenant des victimes d’abus sexuels, notamment sa sœur Dylan Farrow.

Il est le fils de Mia Farrow et Woody Allen. Mais la rumeur dit que son père pourrait être Frank Sinatra…

Il est l’un de ceux qui ont révélé au grand jour l’affaire Harvey Weinstein. Mardi 10 octobre, Ronan Farrow a, par la voix du New Yorker, lâché la bombe qui a fait voler en éclat le milieu hollywoodien. Mais qui est ce jeune journaliste de 29 ans, fils de l’actrice Mia Farrow et du réalisateur Woody Allen, qui pourrait bien être le fils caché de Frank Sinatra ?

Ronan Farrow porte une histoire familiale quelque peu compliquée. En 2013, Mia Farrow a évoqué la possibilité que son père ne soit pas Woody Allen mais le crooner Franck Sinatra qu’elle a fréquenté de 1966 à 1968 (et officieusement jusque dans les années 1980).

Listen, we're all *possibly* Frank Sinatra's son. — Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 2, 2013

Journaliste mais aussi conseiller d’Obama et d’Hillary Clinton

Dans les années 1990, sa sœur (adoptive) Dylan Farrow a accusé Woody Allen d’attouchements sexuels. Depuis, Ronan Farrow ne parle plus à son père qu’il attaque ouvertement dans la presse. Et sur Twitter.

Missed the Woody Allen tribute - did they put the part where a woman publicly confirmed he molested her at age 7 before or after Annie Hall? — Ronan Farrow (@RonanFarrow) January 13, 2014

Engagé dans la défense des victimes d’abus sexuels, il est également précoce. Après avoir obtenu son bac à 15 ans, il a reçu un prix en 2008 pour son service rendu aux réfugiés lors de son engagement dans l’humanitaire. Une expérience qu’il a couché sur papier dans de nombreux articles publiés dans The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, The International Herald Tribune et The Washington Post.

Puis, alors âgé d’à peine 22 ans, il a rejoint le gouvernement Obama en 2009. Pour devenir, deux ans plus tard, conseiller spécial d’Hillary Clinton. Il anime, depuis 2016, une émission « Undercover with Ronan Farrow » sur NBC. Un vrai petit génie, on vous dit.