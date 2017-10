Cinq infos dans le rétro: Macron sur TF1, attentat en Somalie et #balancetonporc

Emmanuel Macron — LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Un très beau week-end d’automne, on imagine que vous ne l’avez pas passé derrière votre écran de mobile. Mais il est temps de vous résumer tout ce que vous avez manqué de l’actu de ces dernières 48 heures.

1. Macron prend la parole sur TF1 et LCI

Dans 30 minutes exactement, Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes de TF1 et LCI, en direct sur les deux chaînes. Pour dire quoi ? Sans doute recontextualiser son début de mandat, et montrer en quoi non, il n’est pas le président des riches, procès que l’opposition se plaît à lui faire dans la foulée de sa réforme de l’ISF. Vous avez encore le temps d’en savoir un peu plus sur l’intérêt de cette intervention en lisant cet article.

L’info en plus : Le Président a aussi donné une interview samedi au Spiegel, un hebdo allemand. Il y parle de politique étrangère, de sa vision de l’Europe et des relations franco-allemande et franco-américaine, mais aussi de « l’envie qui paralyse le pays » : « Je ne suis pas arrogant, je suis déterminé », assure-t-il.

2. Mélenchon vole au secours de Raquel Garrido

Alors que l’avocate et porte-parole de la France Insoumise est mise en cause par le Canard Enchaîné pour ne pas avoir payé caisse de retraite, Urssaf et cotisations sociales, Jean-Luc Mélenchon a volé à son secours ce dimanche. « Vous ne savez pas ce que c’est que de se lever le matin et de se voir jeter à la figure sa pauvreté », a-t-il étrangement argumenté.

L’info en plus : Richard Ferrand n’en a peut-êtrepas fini avec la justice : une association, le FRICC, estime que les Mutuelles de Bretagne et leur directeur de l’époque, aujourd’hui député En Marche, auraient dû faire valider le montage immobilier par le commissaire aux comptes. Elle indique vouloir déposer plainte avec constitution de partie civile.

3. Horrible attaque des Shebab à Mogadiscio

Deux attentats ont frappé la capitale de la Somalie samedi, causant la mort de 137 personnes, selon un bilan provisoire. Plus de 300 personnes ont également été blessées. C’est l’un des attentats les plus meurtriers qui aient frappé le pays. L’explosion s’est produite devant l’hôtel Safari en plein cœur de la capitale, un établissement populaire qui n’est d’ordinaire pas fréquenté par des responsables gouvernementaux. Les shabab sont liés à Al-Qaïda et lancent fréquemment des attaques suicides dans ce pays.

L’info en plus : Raqqa est sur le point de tomber. La capitale de Daesh en Syrie est contrôlée dans sa quasi-totalité par les FDS, alliance arabo-kurde soutenue par les Américains.

4. #balancetonporc en TT sur Twitter

Depuis samedi, le mot-dièse #balancetonporc est en tête des tendances sur Twitter. Plusieurs milliers de femmes ont témoigné de situation de harcèlement sexuel, vécue au travail ou dans la rue, dans la foulée de l’affaire Weinstein. Le mouvement initié par Sandra Muller, qui a elle-même accusé, en le nommant, un ancien patron de lui avoir dit « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit », a été massivement suivi, provoquant la publication de milliers de témoignages et commentaires sur le réseau social.

L’info en plus : Plusieurs actrices ont témoigné ce week-end du harcèlement régnant dans le milieu du cinéma. Isabelle Adjani a expliqué qu’en France, le problème existait aussi. Björk a aussi témoigné de l’attitude inadaptée de Lars von Trier.

5. Fed is back (again and again)

Le Suisse Roger Federer est décidément immortel. Il a battu une nouvelle fois ce dimanche Rafael Nadal en finale du tournoi de Shangaï, un Master 1.000. Il revient ainsi sur le tennisman espagnol au classement ATP, et peut espérer redevenir numéro 1 mondial avant la fin de l’année.

L’info en plus : Maria Sharapova est elle aussi de retour, mais après une suspension pour dopage moins glorieuse. Elle a gagné un tournoi ce dimancheà Tianjin, son premier titre WTA depuis son retour sur le circuit en avril.