Développement du volontariat, formation aux premiers secours... Le gouvernement tente de répondre au blues pompiers

Ces mesures suffiront-elles à remonter le moral des troupes ? Le gouvernement s’est engagé ce samedi à soutenir les pompiers, mobilisés sur tous les fronts cette année.

« Inventer le volontariat du XXIe siècle »

Au terme du congrès de la profession à Ajaccio, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a souhaité dans son discours de clôture « porter une nouvelle ambition » pour développer le volontariat, base du système français.

« Sans les 194.000 sapeurs-pompiers volontaires que compte notre pays », soit 80 % des effectifs des pompiers, « c’est toute la sécurité civile qui s’effondre », a-t-il déclaré.

Or la profession peine à augmenter le nombre de volontaires à 200.000, son objectif affiché depuis plusieurs années, en raison notamment des difficultés de concilier impératifs familiaux et professionnels et volontariat pompier.

Sapeur-pompier, c’est une vocation. Un engagement de chaque instant.

Des échanges essentiels à la protection des Français.

« Peut-être faudra-t-il envisager de nouvelles formes de volontariat, plus souples, plus flexibles, plus adaptées aux modes de vie modernes », a déclaré Gérard Collomb, en souhaitant également favoriser le volontariat dans les quartiers populaires, chez les femmes (15 % des pompiers actuellement), et dans le cadre du futur service national universel voulu par le président Emmanuel Macron.

Pour « inventer le volontariat du XXIe siècle », le ministre a indiqué vouloir réunir les pompiers et « des personnalités représentatives » (élus locaux, membre des organisations patronales, chefs d’entreprises, sociologues, géographes) pour « formuler d’ici le mois de mars 2018 des propositions audacieuses ».

Une « adaptation » du réseau des services de secours

Le ministre a également plaidé pour une « adaptation » du réseau des services de secours (pompiers, Samu, urgences des hôpitaux…) avec davantage de mutualisation pour le rendre plus efficace.

Il a à ce sujet souhaité « qu’à horizon cinq ans, nous puissions avancer vers un numéro unique » pour les appels d’urgence. « Nous ne pouvons plus nous permettre d’avoir en France cinq numéros d’appel (le 15, le 17, le 18, le 112 et le 115) quand, chez nos voisins, il en existe un seul ».

Soulignant les multiples « nouveaux risques », dont la menace terroriste, auxquels est confrontée la société française avec les pompiers souvent en première ligne, il a réaffirmé l’engagement récemment pris par le président Macron de « former, à court terme, 80 % de la population » aux gestes de premiers secours, qui peuvent permettre de sauver nombre de victime avant l’arrivée des secours.

« Cela doit se faire dès l’école, dans nos entreprises, dans nos administrations », a-t-il ajouté, en soulignant que les pompiers, qui dispensent régulièrement ces formations au public, ont tout leur rôle à y jouer.

Des agressions en hausse constante

Vendredi en ouverture du congrès, le blues des pompiers étaient palpables. Sollicités sur tous les fronts de l’urgence, ils sont de plus en plus victimes d’agressions ou d’insultes qui finissent par peser sur leur engagement quotidien. Le week-end précédent le congrès, pas moins de trois incidents, dans un quartier dit « sensible » de Nîmes, à Nieuil (Charente) et Saint-Denis (banlieue nord de Paris) avaiient été recensés.

« Agresser des pompiers qui viennent défendre chacune et chacun » est « extrêmement lâche » car « ce sont des personnes qui se dévouent tous les jours et risquent leurs vies », avait affirmé vendredi le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, à son arrivée à Ajaccio où se tient jusqu’à samedi le congrès national annuel des sapeurs-pompiers

Tous les professionnels confirment la hausse de ces agressions d’année en année. En 2015 (dernières statistiques officielles), 1.939 pompiers avaient déclaré avoir été victimes d’une agression en intervention, soit 21 % de plus qu’en 2014, et 80 % de plus qu’en 2009. Le phénomène reste limité : même si le nombre d’agressions a augmenté depuis, cela revenait en 2015 à 4,4 pompiers agressés pour 10.000 interventions.

« Cela fait partie de nos préoccupations », note néanmoins Eric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF). Les syndicats sont, eux, plus alarmistes sur les dangers encourus par les pompiers.

Face à cette situation, de plus en plus de services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) forment leurs pompiers à hiérarchiser leurs réactions (se protéger ou secourir d’abord) et à reconnaître et gérer les comportement agressifs, avec des notions de psychiatrie. « C’est une nouvelle compétence qu’on demande aux pompiers, en plus de tout le reste », souligne le capitaine Reniaud.