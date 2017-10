C’est l’heure du BIM: Californie ravagée, Weinstein n’en finit plus de chuter et dirigeant d’Amazon mis à pied

Les incendies qui ravagent la Californie du nord ont fait plus de 30 morts, ont annoncé les autorités jeudi 12 octobre. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Incendies meurtriers en Californie, le bilan s’alourdit à 31 morts

Des vignobles calcinés, des maisons détruites et surtout un bilan humain très lourd : les incendies qui ravagent la Californie du nord ont déjà fait plus de 30 morts, ont annoncé les autorités ce jeudi soir. C’est le plus lourd bilan depuis l’incendie à Los Angeles datant de 1933. La situation ne devrait pas s’arranger ce week-end, alors que les services météo prévoient des vents violents et que les foyers sont loin d’être circonscrits.

Plusieurs milliers de pompiers luttent sans relâche contre les flammes, avec des renforts venus de tout le pays. Mais la tâche est titanesque : plus de 78.000 hectares sont partis en fumée. Au total, plus de 3.500 bâtiments ont été réduits en cendre et, selon le shérif du comté de Sonoma Robert Giordano, 463 personnes n’avaient toujours pas été localisées jeudi.

Une quatrième accusation de viol et plusieurs enquêtes ouvertes dans l’affaire Harvey Weinstein

Les langues n’en finissent plus de se délier. Jeudi, l’actrice Rose McGowan mentionnée par le New York Times dans l’article qui a mis le feu aux poudres, a affirmé avoir été violée par Harvey Weinstein. Dans une série de tweets, l’actrice s’en est prise à Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, l’accusant de l’avoir laissée tomber après qu’elle lui a fait part, à l’époque, avoir été violée par le producteur américain.

>> A lire aussi : VIDEO. Affaire Weinstein: Jane Fonda se dit «honteuse» de ne pas avoir dénoncé les agissements du producteur

Sans mâcher ses mots, Rose McGowan reproche au dirigeant et à sa compagnie de financer « les violeurs, les présumés pédophiles et harceleurs sexuels ». Le magnat d’Hollywood est visé par une enquête policière à New York et au Royaume-Uni. En revanche, aucune plainte pour viol n’a à ce jour été enregistrée, selon le porte-parole de la police de New York.

Amazon suspend le chef de ses studios accusé de harcèlement sexuel

Roy Price, chef d’Amazon Studios, « est en congé avec effet immédiat », a indiqué un porte-parole du géant américain de la distribution en ligne. Cette décision fait suite à une interview accordée à l’hebdomadaire par Isa Hackett au Hollywood Reporter. La productrice de la série Le maître du haut château (« The Man in the High Castle »), diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande d’Amazon, y affirme avoir reçu à plusieurs reprises, lors d’une soirée en juillet 2015, des avances de la part de Roy Price, 51 ans. Isa Hackett, 50 ans, affirme avoir évoqué le comportement de Roy Prince avec des responsables d’Amazon Studios. Une enquête aurait été lancée mais elle n’en a jamais connu les conclusions.

Cette accusation fait écho aux reproches adressés sur Twitter par l’actrice Rose McGowan au PDG d’Amazon Jeff Bezos. Selon elle, l’entreprise l’a ignorée quand elle a accusé de viol Harvey Weinstein.