VIDEO. Omar Sy à propos de Zemmour: «Il ne faut plus qu'il soit invité car c'est un criminel»

Omar Sy est remonté contre Eric Zemmour. Invité de l’émission Bonjour la France ce jeudi, l’acteur a commenté le traitement accordé aux déclarations du polémiste dans les médias.

L’animatrice Daphné Bürki a voulu le faire réagir aux derniers propos de l’ancien pensionnaire d’On n’est pas couché à son encontre. Eric Zemmour avait expliqué qu’il était « flatteur d’être traité de guignol par un guignol » sur le plateau de C à vous le 10 octobre, répondant ainsi à l’invective de l’acteur en 2016. Celui qui est connu pour ses rôles dans le SAV des émissions et Intouchables avait alors déclaré : « On voit ceux qui vendent des livres aujourd’hui, ceux qui sont numéro 1, ce sont ceux qui vomissent les choses. Aujourd’hui, il y a du vomi qui est vendu par milliers, et il est là le danger, et c’est à ça que j’ai envie de dire stop », se référant clairement à Eric Zemmour qualifié de « guignol ». Et à son best-seller Le suicide français, l’un des plus gros succès en librairie de ces dernières années en France.

« C’est un criminel »

L’acteur a peu goûté qu’on lui rabâche de nouveau cette incartade. En expliquant : « Je n’ai pas envie de réagir. […] Il fait de la provoc' pour de la provoc'. […] Daphné, sans le vouloir vous êtes rentrée dans son système à lui. On reparle de lui. On repasse son extrait et comme ça il est présent dans les médias jour après jour. Il ne faut plus qu’il soit invité parce que c’est un criminel. Il a été condamné pour incitation à la haine. »

Après cette nouvelle diatribe, il y aura peut-être bientôt un acte IV entre les deux hommes, Omar Sy ayant terminé sa démonstration par cette punchline : « Je n’ai pas envie d’être traîné dans la boue avec les cochons. »