Syndicats et patronat à l'Elysée pour parler formation et assurance chômage

RENCONTRE C’est la réforme de l’assurance chômage qui risque de cristalliser le plus l’attention…

Emmanuel Macron — LUDOVIC MARIN / POOL / AFP

Emmanuel Macron, patronat et syndicats se retrouver pour attaquer la suite des réformes sociales.

Le climat social est alourdi par les premiers choix du quinquennat.

Les syndicats peinent à se mettre d’accord sur une riposte.

Formation professionnelle, apprentissage et assurance chômage sont au programme de la rencontre entre Emmanuel Macron, patronat et syndicats, prévue sur deux, ce jeudi et vendredi.

Plus de quatre mois après les premières rencontres sur les ordonnances réformant le droit du travail, l’exécutif reprend la même méthode : le président ouvre le bal de la concertation, avant de passer le relais à Matignon et à la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Un projet de loi est attendu en avril.

Les « trois chantiers » sont « liés » et « contribuent à protéger chacun », a vanté mercredi sur BFMTV Muriel Pénicaud.

Un climat social alourdi par les premiers choix du quinquennat

Reste que le climat social s’est un peu alourdi depuis l’été, entre le mécontentement des fonctionnaires qui ont défilé mardi, une discussion budgétaire qui s’annonce animée à l’Assemblée, et la CGT qui a appelé à manifester une troisième fois le 19 octobre pour le retrait des ordonnances.

Publiées fin septembre, celles-ci sont déjà entrées en vigueur.

« On est tous d’accord pour dire qu’il y a de l’inquiétude sur ce qui va être fait en termes de formation professionnelle et d’assurance chômage, qu’il y a beaucoup d’incertitudes », a indiqué Véronique Descacq (CFDT) à l’issue d’une intersyndicale lundi.

Les syndicats peinent à s’accorder sur une riposte

« On se demande ce qu’il y a de positif pour les salariés », résume le leader de FO, Jean-Claude Mailly, dans un entretien à Paris-Match, voyant « davantage de signes négatifs », comme la « suppression de l’ISF ».

Pour autant, les syndicats peinent à se mettre d’accord sur une riposte. Ils ont d’ailleurs prévu de tous se revoir le 24 octobre, après avoir rencontré l’exécutif sur ces nouveaux chantiers.

Jeudi, Jean-Claude Mailly débutera la journée à 09h00 et sera suivi par Philippe Martinez (CGT) à 10h00, François Hommeril (CFE-CGC) à 11h00, Alain Griset (U2P) à midi, Pierre Gattaz (Medef) à 15h00, Philippe Louis (CFTC) à 16h00 et François Asselin (CPME) à 17h00. Laurent Berger (CFDT), indisponible jeudi, sera reçu vendredi à 09h00.

« Ouvrir l’assurance chômage à tous »

C’est la réforme de l’assurance chômage qui risque de cristalliser le plus l’attention. Il est prévu d’étendre le système aux indépendants et aux démissionnaires.

« L’objectif, c’est d’ouvrir l’assurance chômage à tous et c’est aussi qu’elle puisse se réformer pour lutter contre la précarité », explique Muriel Pénicaud. Car « les contrats précaires », c’est « ce qui coûte le plus cher à l’assurance chômage ». Est prévu un « bonus-malus » pour les entreprises qui abusent des contrats courts.

Muriel Pénicaud a par ailleurs qualifié mercredi de « fantaisiste » le chiffre de 14 milliards d’euros avancé dans la presse comme coût des nouvelles indemnisations. Les syndicats, eux, craignent que ces nouveaux droits n’entraînent une baisse des allocations.

15 milliards sur la table pour la formation

Autre sujet de friction : le financement et la gouvernance. Le régime ne serait plus uniquement financé par les cotisations, mais également par l’impôt (CSG), et il passerait d’une gestion paritaire par les partenaires sociaux à une gestion tripartite avec un pilotage de l’Etat.

S’agissant de la formation professionnelle, le gouvernement a déjà promis de mettre 15 milliards sur la table sur cinq ans dans le cadre du grand plan d’investissement, avec pour but de former un million de chômeurs de longue durée et un million de « décrocheurs ».

Comme d’autres avant lui, ce gouvernement veut simplifier un secteur difficilement lisible où se côtoient de nombreux acteurs.

Il compte ainsi réformer le CPF, compte personnel de formation. Dans un rapport publié mercredi soir, l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) juge que ce dispositif mis en place en 2015 « reste en deçà des ambitions initiales » et ce « malgré un volontarisme incontestable dans son déploiement ».

La réforme de l’apprentissage se fera, comme celle de la formation, en concertation avec les régions et devra rendre plus attractif ce dispositif.