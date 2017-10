Attentat de Nice: «Il a profité d’une situation», les victimes ne décolèrent pas de l'escroquerie de leur ex-porte-parole

JUSTICE Vincent Delhomel, ex-secrétaire général de l’association Promenade des Anges, a été condamné à un an de prison ferme pour «escroquerie» et «abus de confiance»…

Emilie Petitjean est présidente de l'association Promenade des Anges qui soutient les victimes de l'attentat de Nice. — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Actuellement à la tête de l’association Promenade des Anges, Emilie Petitjean et Anne Murris, respectivement présidente et trésorière, ne digèrent pas les malversations de Vincent Delhomel.

L’ex-porte-parole et secrétaire général a été condamné mercredi à un an de prison ferme pour escroquerie et abus de confiance. Il a immédiatement été incarcéré, la justice lui reprochant d’avoir empoché près de 9.000 euros sur les comptes de l’association.

« Il s’est moqué de moi et de toute l’association, explique Emilie Petitjean. Il a profité d’une situation. C’est une deuxième blessure et une grosse épreuve à passer. »

« Il ne fallait pas l’écouter »

Dans le palais de justice de Nice, Anne Murris, qui a perdu sa fille Camille lors de l’ attentat le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, ne décolère pas. « Vincent Delhomel est un manipulateur. Il surjoue l’empathie, estime-t-elle. Nous avions le démon en face de nous et il ne fallait pas l’écouter. »

Mercredi, de nombreux membres de Promenade des Anges ont assisté à l’audience pour écouter les justifications de Vincent Delhomel. Tous devraient se retrouver une nouvelle fois, l’ex-porte-parole faisant appel.