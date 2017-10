Une panne importante touche Facebook et Instagram

Facebook et Instagram, deux des principaux réseaux sociaux au monde, étaient très difficilement accessibles ce mercredi en fin d’après-midi, en raison d’une panne importante. (image d'illustration) — Pixabay

Les réseaux sociaux Facebook et Instagram ont arrêté de fonctionner chez de nombreux utilisateurs à travers le monde ce mercredi en fin d’après-midi (heure de Paris).

Panne mondiale

Un bug mondiale dont on ignore encore la cause. La majorité des difficultés se sont concentrées sur le nord-ouest de l’Europe et notamment la France, mais aussi aux Etats-Unis. Pire, l’onglet permettant de constater en temps réel les difficultés d’accès à Facebook, n’était lui-même pas accessible.

Selon les estimations du site Down Detector, environ 40 % des utilisateurs de Facebook n’ont plus accès à la plateforme. Sur Instagram, certains utilisateurs ne sont pas en mesure de voir leur fil.

Facebook is having issues since 11:11 AM ESThttps://t.co/YbrNS7dpo9

RT if you're also affected #facebookdown pic.twitter.com/b5q3KqwkKs — Outage Report (@ReportOutage) October 11, 2017



Sur Twitter, le hashtag « #Facebookdown » montre que des utilisateurs de toutes nationalités sont touchés. La situation semblait revenir graduellement à la normale en peu après 19 h ce mercredi.

Les causes de cette panne sont pour l’heure inconnues. Opération de maintenance, data center qui est tombé en panne voire cyberattaque, toutes les hypothèses sont sur la table. Comme un « banal » changement du code.