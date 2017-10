Les infos immanquables du jour: Harcèlement sexuel, le mystère Cécile Bourgeon et le scandale Harvey Weinstein

Image tirée du documentaire "Harcèlement sexuel au travail : l'affaire de tous" — France 2

Que vous soyez à Perpignan ou à Saint-Maur-des-Fossés, c’est l’heure des immanquables !

L’affaire Harvey Weinstein, la polémique Angot/Rousseau… Plusieurs révélations et polémiques ont remis le harcèlement sexuel - et les agressions sexuelles - au travail en lumière au cours des dernières semaines. Pourtant, si des langues se sont déliées récemment parmi les personnalités, le phénomène reste tabou.

En France, le nombre de plaintes et de condamnations est aujourd’hui encore faible alors qu’une femme sur cinq serait confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Alors que France 2 diffuse ce mercredi soir un documentaire de témoignages, Harcèlement sexuel au travail : L’affaire de tous, 20 Minutes a interrogé Marilyn Baldeck, déléguée générale de l 'Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail. Une interview à lire par là.

L’article le plus partagé du jour : VIDEO. Scandale Harvey Weinstein : Tout Hollywood était-il au courant ?

L’indignation est quasi-unanime après les multiples accusations de viol et de harcèlement sexuel contre Harvey Weinstein, finalement licencié dimanche par sa propre maison de production. Dans un communiqué publié mardi soir, Michelle et Barack Obama se sont dits « dégoûtés ». Hillary Clinton, dont le producteur a financé les campagnes électorales - et celles de nombreux démocrates - depuis des années, s’est également déclarée « choquée et écœurée ». Mais beaucoup se demandent aujourd’hui comment ce qui était un secret de polichinelle a pu être préservé pendant toutes ces années. Nos explications par ici.

L’article le plus lu du jour : VIDEO. Affaire Fiona : Mais qui est vraiment Cécile Bourgeon ?

Il était un peu plus de 17 heures, mardi, quand Cécile Bourgeon a proposé de montrer ses jambes à la cour d’assises de la Haute-Loire, au Puy-en-Velay. « Je me les suis scarifiées il y a trois jours. Vous voulez voir ? » Le président de la Cour, Etienne Fradin, l’a interrompue avant qu’elle ne remonte son jean noir. « Non, on va vous croire sur parole… ». L’audience d’hier racontée par Vincent Vantighem est à retrouver là.