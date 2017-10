Orne: Le bistouri électrique prend feu, une patiente grièvement brûlée lors de son accouchement

SANTE Des flammes sont apparues subitement lors de l'opération et la mère a été brûlée au 3e degré sur environ 15% de son corps...

Illustration d'une femme enceinte dans une maternité. — MYCHELE DANIAU / AFP

C’est un incident rare qui s’est produit à la maternité de Flers dans l’Orne vendredi dernier. Une patiente de 38 ans a été grièvement brûlée lors d’une césarienne pratiquée en urgence pour son accouchement, a indiqué ce mercredi l’hôpital et le parquet qui a ouvert une enquête.

Des flammes sont apparues subitement lors de l’opération et la mère a été brûlée au 3e degré sur environ 15 % de son corps.

Une enquête ouverte par le procureur de la République d’Argentan

« Au décours (période décroissante d’un mal) d’une césarienne réalisée en urgence, un événement indésirable grave s’est produit ayant nécessité le transfert en urgence de la mère au CHU de Nantes », au service des grands brûlés, a indiqué le Centre hospitalier Jacques Monod dans un communiqué. L’établissement précise que « ses jours ne sont pas en danger » et que « le nourrisson est en bonne santé ».

Selon le procureur de la République d’Argentan Hugues de Phily, qui a ouvert une enquête sur la base du compte rendu de l’hôpital, ce grave incident est « lié indéniablement au bistouri électrique utilisé, qui doit être expertisé, et aux produits désinfectants ». « Je n’établis pas de cause à effet et je ne suis pas en mesure d’affirmer comment les choses se sont passées, comment ce départ de feu a pu se produire », a-t-il néanmoins indiqué.

Une enquête interne a également été diligentée à la maternité afin de comprendre « les raisons exactes de l’incident grave », a précisé l’hôpital dans son communiqué. Une cellule de soutien psychologique a par ailleurs été mise en place pour le personnel.