Un copilote a décidé de mobiliser pour venir en aide à ce bébé, orphelin, et ses proches…

Alison et Romain ont été tués lors d’une sortie de route survenue au cours d’un rallye en Savoie, dimanche dernier.

Ils laissent derrière eux Ezio, un bébé de 13 mois.

Il compte sur la solidarité de la grande famille des passionnés de rallyes automobiles. Adrien Agier, un ancien copilote ardéchois de 31 ans, a lancé cette semaine une cagnotte en ligne pour Ezio, un bébé de treize mois dont les parents sont morts tragiquement dimanche dernier lors du rallye des Bauges en Savoie.

Plus de 15.900 euros collectés

Alison et Romain, deux passionnés de 24 et 25 ans sont décédés à Lescheraines après une sortie de route, pris au piège dans l’incendie de leur voiture. Bouleversé par ce drame, qui a provoqué une vive émotion le week-end dernier bien au-delà des frontières savoyardes, Adrien Agier, père de deux enfants, a eu envie de mobiliser pour « Ezio, son avenir et ses proches ».

Ce mercredi, plus de 15.900 euros ont déjà été collectés sur la cagnotte, largement relayée sur les réseaux sociaux et publiée sur plusieurs sites spécialisés dans les rallyes. L’argent sera remis à la tante du bébé, précise le copilote de rallye.

Ses parents, habitants la Vallée de la Maurienne, doivent être inhumés ce vendredi.

E.F.