Les principaux de plusieurs collèges varois ont signalé des distributions d’un ouvrage suspect, devant leurs établissements, début octobre.

L’inspection d’académie appelle à la vigilance.

Une « démonstration » verbeuse et scientifiquement fausse, des montages Photoshop kitschissimes : voilà à quoi ressemble le livre Comment les fossiles ont renversé l’évolution, distribué ces dernières semaines devant plusieurs collèges varois, comme l’a rapporté le quotidien Var-Matin.

Extrait de l'édition 2006 du livre. - Capture d'écran

20 Minutes s’est procuré une version de cet ouvrage, sous-titré, « les millions de preuves qui réfutent le darwinisme », et dans lequel Harun Yahya, un gourou turc, dit « dénoncer l’imposture des évolutionnistes ». Ce livre de plus de 200 pages a été distribué, ces dernières semaines, devant plusieurs collèges varois : à Six-Fours-les-Plages, Saint-Tropez ou encore Toulon.

>> A lire aussi : Le «Blue Whale Challenge», défi suicidaire qui inquiète un collège du Var

L’inspection académique du Var, alertée par les chefs d’établissements, a « lancé un message de vigilance » auprès de tous les collèges et lycées de la région. « Mais tant qu’ils ne rentrent pas dans les collèges, on ne peut rien faire contre ceux qui distribuent ces livres », indique-t-on à l’inspection académique. Les professeurs ont pour consigne d’expliquer la théorie de l’évolution aux enfants qu’ils surprennent avec ce livre.

« Offensive obscurantiste sans précédent »

L’ouvrage est aussi distribué par des adeptes d’Haru Yahya dans des boîtes aux lettres et même en pleine rue, à Toulon notamment. En 2015, Libération indiquait que le Turc Harun Yahya, de son vrai nom Adnan Oktar, propageait également des thèses négationnistes, en plus de ce « créationnisme musulman. » En 2007, un chercheur turc affirmait auprès du Monde qu’Adnan Oktar « a été emprisonné plusieurs fois et a séjourné en hôpital psychiatrique ».

Son ouvrage L’Atlas de la création a été envoyé à de nombreux chercheurs, écoles et établissements scolaires français. Le paléontologue Armand de Ricqlès avait appelé à riposter contre « une offensive obscurantiste sans précédent dans notre pays. »

J.S.-M.