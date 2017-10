«Je suis la bande de Valls»: La bataille continue entre Valls et Mélenchon sur Twitter

Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls à l'Assemblée nationale, où ils ne sont pas plus amis. — CHAMUSSY/SIPA

On savait déjà que Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon, qui se connaissent pourtant depuis plus de vingt ans, n’étaient pas les meilleurs amis du monde.

Saillie, contre-saillie et ainsi de suite

Mais depuis leur dernier combat sur Twitter, leur haine réciproque s’étale désormais au grand jour.

Dorénavant, la bande à Valls est totalement intégrée à la fachosphère et à sa propagande. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 7, 2017

En résumé, le leader de la France insoumise reproche à l’ancien Premier ministre, qui a été nommé président de la commission où il devait siéger, sa « proximité avec les thèses ethnicistes de l’extrême droite ». Une saillie qui a provoqué une cascade de condamnations de la part de Manuel Valls et de ses soutiens.

1) Ignoble et outrancier texte de Mélenchon qui en claquant la porte de la mission Nouvelle-Calédonie, affiche son mépris pr les Calédoniens — Manuel Valls (@manuelvalls) October 6, 2017

Ceux de Jean-Luc Mélenchon ont répliqué en accusant les supporters de l’ancien locataire de Matignon d’être « la bande à Valls ».

#Valls et sa bande perdent leur sang-froid. Le vieux monde agonise dans une bordée d'injures empruntée à l'extrême droite. Lamentable. — Antoine Léaument (@ALeaument) October 7, 2017

Un hashtag monté ensuite en trending topic sur Twitter, à la fois pour critiquer et encenser Manuel Valls. Avant une nouvelle étape ce mardi, la création d’un compte Twitter « La bande de Valls », qui proclame : « Si vous aussi vous défendez la laïcité, les valeurs de la République et condamnez tous les extrémismes, rejoignez #LaBandeDeValls » et centralise les messages de soutien de l’intéressé.

Au vu des messages postés et partagés, aucune ironie. Difficile de connaître son créateur, mais le hashtag qui a donné son nom au site, avait notamment été porté par le réseau du Printemps républicain.