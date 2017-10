EN DIRECT. Grève des fonctionnaires: Les cortèges s'élancent... 17,5% des professeurs en grève, selon le ministère

12h41 : « Une grève sur le pouvoir d’achat » qui n’est pas « justifiée » selon Eric Woerth

Eric Woerth, président LR de la Commission des Finances de l’Assemblée estime qu' « on a le droit de grève et de manifester en France, heureusement. Maintenant, est-ce que c’est justifié ? Non, je ne le pense pas. C’est une grève sur le pouvoir d’achat, je pense que les fonctionnaires ont connu une augmentation du pouvoir d’achat, surtout dans les dernières années, qui est très comparable et même supérieure à ce qui se fait dans le privé. (…) Le gouvernement n’a pas mis sur la table une réforme de la fonction publique qui pourrait provoquer des contestations (…) », a -t-il dit sur BFMTV/RMC.