Gironde: Un chef d’entreprise qui gagne 6.500 euros par mois refuse son allocation familiale

La Caf de la Gironde. — S. ORTOLA / 20 MINUTES

Nicolas Doze, député LREM, propose de supprimer les allocations familiales pour les ménages aisés qui gagnent plus de 6.000 euros par mois alors qu’aujourd’hui les allocations familiales sont versées de façon universelle, sans condition de revenus. Hubert, chef d’entreprise en Gironde a en quelque sorte pris les devants en faisant opposition au virement de 117 euros que lui versait la CAF de la Gironde, estimant qu’il n’en a pas besoin puisqu’il gagne 6.500 euros par mois, rapporte BFM.

« Totalement illogique »

Il estime « indécent » de toucher une telle aide dans sa situation. « C’est totalement illogique que quelqu’un qui gagne 900 euros par mois touche la même chose que quelqu’un qui en gagne 5000 », s’insurge-t-il. Selon lui, il bénéficie déjà de ce qu’il reverse à la société via ses impôts, par exemple en ayant accès au service public de santé, en roulant sur des routes en bon état et en pouvant envoyer sa fille à l’école publique.

« Il faut aussi prendre en compte que quand on a un certain niveau de vie, et bien oui, on fait plus d’efforts que les autres. Ceux qui ne veulent pas faire partie de l’effort national, ils n’ont qu’à partir en Belgique ou en Portugal. S’ils considèrent qu’ils donnent trop par rapport à ce qu’ils gagnent… » lâche-t-il.