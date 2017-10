Les infos immanquables du jour: La légende Jean Rochefort, le malaise Marine Le Pen et les fonctionnaires en grève

Jean Rochefort dans «Un éléphant ça trompe énormément». — NANA PRODUCTIONS/SIPA

Que vous soyez à Saint-Julien-en-Genevois ou à Chartres, c’est l’heure des immanquables.

L’article le plus partagé du jour : Front national : Y a-t-il un malaise Marine Le Pen ?

Aux abonnés absents, la présidente du Front national ? Marine Le Pen a, semble-t-il, du mal à se remettre de sa défaite à la présidentielle. A franceinfo, un des piliers du parti décrit une candidate « groggy », encore sous le choc de son échec, « en roue libre ». « Elle se cherche et n’a pas encore une idée de la ligne qu’il faut adopter », précise-t-il anonymement.

Affaiblie par le départ de Florian Philippot, Marine Le Pen semble également moins présente dans son opposition à Emmanuel Macron que peuvent l’être les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi la patronne du FN fait-elle sa rentrée sur la pointe des pieds ? Nos explications par là.

Au fil des mails, des mots reviennent souvent : « situation difficile », « ras-le-bol », « inquiétude »… Depuis une semaine, les nombreux messages reçus par 20 Minutes suite à l’appel lancé, traduisent le malaise des fonctionnaires qui manifestent ce mardi. Si l’ampleur de la mobilisation est difficile à prévoir, c’est la première fois depuis dix ans que tous les syndicats appellent à la grève.

Les motifs de mécontentement sont légion, à commencer par le manque d’effectifs. Emmanuel Macron a promis de supprimer 120.000 postes de fonctionnaires d’ici 2022, ce qui agace beaucoup Agnès. Employée comme agent technique dans un collège de Seine-Maritime, elle note que son établissement « est passé de 600 à 870 élèves » en quelques années. Jusqu’à présent, elle pouvait compter sur plusieurs contrats aidés pour l’épauler, mais « ces contrats vont sauter, et nous n’allons pas pouvoir effectuer notre travail dans de bonnes conditions ». Leurs témoignages à lire par là.

L’article le plus lu du jour :Jean Rochefort, c’est plus de 120 films, une allure de dandy, un flegme malicieux et une moustache légendaire

Nous irons tous au paradis. Même lui. Jean Rochefort est mort dans la nuit de dimanche à lundi a annoncé sa famille. Il avait 87 ans. Le cinéma français perd l’une de ses figures les plus iconoclastes, qui avait imposé son allure dandy et son flegme malicieux à l’écran.

Retracer la filmographie de l’acteur, riche de plus de 120 films, revient à parcourir une carrière jalonnée de classiques, d’œuvres cultes et de longs-métrages populaires. Angélique, marquise des anges voisine ainsi avec Les Tribulations d’un Chinois en Chine, L’Horloger de Saint-Paul, Ridicule, Le Placard ou Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté… Son portrait est à lire ici.