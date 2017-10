Jugée «injuste», les CRS condamnent la réforme de la prime d’éloignement

Des CRS lors d'une manifestation à Rennes - Illustration — MATHIEU PATTIER/SIPA

Ce lundi, les policiers des Compagnies républicaines de sécurité ont rendez-vous place Beauvau pour tenter de mettre fin à la crise qui les oppose au ministère de l’Intérieur.

A l’origine de cette crise, le projet de réforme du gouvernement de fiscaliser les indemnités de déplacement (Indemnité journalière d’absence temporaire - IJAT) des Compagnies républicaines de sécurité.

« On se demande si ça vaut le coup de se sacrifier financièrement, moralement, physiquement »

Un projet qui ferait baisser « injustement » les revenus de Farid et ceux de ses collègues, regrette l’homme membre des CRS depuis 14 ans auprès de franceinfo. D’un montant quotidien de 39 euros, l’Ijat constitue un important complément de revenus pour les CRS, au regard du nombre de missions effectuées. Créée dans les années 1960, cette prime fait l’objet d’une défiscalisation, ce qui lui vaut régulièrement les foudres de la Cour des comptes.

Etat d’urgence, match de foot, sécurisation des aéroports ou des gares, « on est beaucoup sur les routes », explique Farid, qui accepte pourtant ces obligations liées à son poste. « C’est le jeu. Mais tous les acquis, on essaie gentiment de nous les sucrer. Et on se retrouve à se demander si maintenant ça vaut le coup de se sacrifier financièrement, moralement, physiquement », explique-t-il.

Des arguments repris par Grégory Joron, secrétaire national du syndicat SGP Unité Police pour la branche CRS. « On a passé deux ans et demi à essorer les CRS. On leur a demandé d’être encore plus disponibles. Il y a énormément de kilomètres. Les collègues ont été appelés sur tous les fronts, l’état d’urgence, la COP21, l’Euro de football, etc. Il y a un épuisement au niveau des forces mobiles. Et de l’autre côté on met en danger le montant de nos indemnités. Pour les collègues, ça a été ressenti comme une agression. »