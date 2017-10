Attentat de Marseille: Un frère du tueur arrêté en Italie

La dépouille d'Ahmed Hanachi sur le parvis de la gare Saint Charles à Marseille — Claude Paris/AP/SIPA

Un frère d’Ahmed Hanachi, le ressortissant tunisien qui a tué deux jeunes femmes à Marseille il y a une semaine, a été arrêté en Italie. C’est la police italienne qui a confirmé l’information dans un communiqué diffusé dimanche soir.

L’homme a été arrêté samedi à Ferrare, dans le nord de l’Italie, à la suite d’un mandat d’arrêt international délivré par les autorités françaises. Anis Hanachi est accusé de complicité et de participation à une association terroriste. Il est à la disposition du parquet de Bologne, selon la même source.

Ahmed Hanachi marié à une Italienne en 2008

Le communiqué précise que le suspect a été trouvé sur le territoire italien grâce à une enquête du service central de lutte contre le terrorisme extérieur. Ahmed Hanachi, le Tunisien de 29 ans qui a tué dimanche dernier deux jeunes femmes dimanche à la Gare Saint-Charles de Marseille, avant d’être abattu par la police, a vécu plusieurs années à Aprilia, au sud de Rome.

« Il s’est marié à Aprilia avec une Italienne en 2008, il y a été inscrit comme résident entre mars 2010 et mai 2017 et a été arrêté à deux reprises pour une affaire de drogue et une autre de vol », avait déclaré mercredi à l’AFP un représentant de la mairie. « Il a ensuite été radié des listes communales, faute d’avoir renouvelé son certificat de résidence, mais nous savons qu’il n’habitait plus sur la commune depuis 2015 », avait-il ajouté.