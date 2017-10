Mort de Sophie Lionnet: Une marche blanche organisée à Londres

Un rassemblement en mémoire de Sophie Lionnet s’est tenu à Londres ce dimanche en début d’après-midi. Le 20 septembre dernier, le corps de la jeune Française avait été retrouvé calciné dans un jardin de Wandsworth (sud-ouest de Londres), qui appartenait à ses employeurs. D’après une journaliste britannique présente sur place ce dimanche, la famille de la jeune fille au pair a fait le déplacement pour honorer sa mémoire :

Sophie Lionnet's family have come to London to join a march.Her remains were found in a garden her family want more protection for au pairs pic.twitter.com/NEqoAeDN3z