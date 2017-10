VIDEO. Gers: Crash mortel en plein festival

FAITS DIVERS Le crash d’un ULM a fait au moins un mort et un blessé grave ce dimanche sur le circuit gersois de Nogaro qui accueillait un festival de véhicules anciens…

Un ULM en vol. Illustration. — Chameleons Eye - Rex Sipa

La fête a viré au drame ce dimanche sur le circuit de Nogaro, dans le Gers, qui accueillait un rassemblement d’avions et de voitures de collection. Vers 14h15, un ULMf, qui était en phase de décollage, s’est écrasé puis s’est embrasé.

Selon la gendarmerie le bilan est d’un mort, et d’un blessé très grave qui aurait été éjecté avant l’embrasement.

L’accident s’est produit sous les yeux des milliers de spectateurs du Classic Festival, qui accueillait 900 voitures anciennes et 36 avions de collection. Mais personne n’a été blessé dans le public. La gendarmerie aérienne a ouvert une enquête pour déterminer les causes de ce drame.

Un petit avion vient de s'écraser sur la piste du circuit de Nogaro pic.twitter.com/0fHEWAmEom — FID DUB (@FIDELEDUBOT) October 8, 2017

Mais c est horrible mon copain a vu un avion se crashé avec un mec sortir en feu de l avion y a un mort et un gravement blessé #Nogaro — Lorena (@commeuneombre) October 8, 2017

Loi des séries, une heure plus tard dimanche et toujours dans le Gers, un petit avion de tourisme a dû se poser en urgence. Deux de ses occupants ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital.