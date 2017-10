Lorient : Six ans de prison pour la jeune maman qui avait secoué et tué son nourrisson

Illustration de la salle d'audience de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Une jeune femme de 25 ans a été condamnée vendredi par la cour d’assises du Morbihan à six ans de prison ferme pour des violences ayant entraîné la mort de son nourrisson. Le bébé était décédé après 42 jours de vie, dont 18 à l’état végétatif, après avoir été secoué par sa mère en février 2012 à Lorient, rapporte Ouest-France.

Le lourd passé de l’accusée

En garde à vue, la jeune maman avait en partie reconnu les faits, indiquant avoir secoué son enfant en le grondant. Elle avait en revanche réfuté la violence des secousses. Son avocat a plaidé lors de l’audience l’altération du discernement de sa cliente la nuit des faits, évoquant son lourd passé avec une mère alcoolique, un placement très jeune en famille d’accueil et des problèmes psychiatriques.

La cour d’assises l’a finalement condamnée à six ans de prison ferme, une peine assortie d’un suivi sociojudiciaire de six ans également. La jeune femme a par ailleurs obligation de se soigner et a interdiction d’exercer une activité en lien direct avec des mineurs.