Clermont-Ferrand: Un avion Easyjet se pose en urgence après un incident technique

Un avion de la compagnie low-cost Easyjet. — FRED SCHEIBER

Plus de peur que de mal. Un avion de la compagnie low-cost britannique Easyjet qui reliait Porto à Genève a dû se poser en urgence ce samedi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) après un incident technique, rapporte La Montagne.

Deux heures après avoir décollé de Porto (Portugal), le pilote de l’A320 a remarqué une forte odeur et un dégagement de fumée dans le cockpit. Le commandant de bord a alors appelé la tour de contrôle de l’aéroport le plus proche, celui de Clermont-Aulnat, pour atterrir au plus vite. Par mesure de précaution, un dispositif important, pompiers et Samu, avait été déployé sur le tarmac.

« On a quand même eu peur »

« Le pilote a juste fait une courte annonce en anglais pour annoncer qu’il y avait un petit souci et qu’on allait devoir se poser à Clermont-Ferrand », a raconté un passager interrogé par La Montagne. « On nous a dit de rattacher nos ceintures et on a vu les hôtesses vérifier les sorties de secours. L’espace de quelques minutes, on a quand même eu peur… »

Les 141 passagers ont été évacués sans problème de l’avion et ont dû finir leur voyage jusqu’à Genève par la route, l’aéroport ayant mis à leur disposition trois bus pour les emmener jusqu’à leur destination finale.