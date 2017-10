Un couple lance une cagnotte sur Internet pour financer une fécondation in vitro

Une FIV à la clinique de La Muette à Paris. — MELANIE FREY/JDD/SIPA

Ils ont décidé de lancer un appel aux dons pour réaliser leur rêve d’avoir un enfant. Catherine et Julien, qui essaye d’avoir un bébé depuis quelques années, ont créé une cagnotte sur la plateforme de collecte de fonds Gofundme pour tenter de financer une fécondation in vitro (FIV), relate ce samedi Le Parisien.

Le couple, qui a déjà tenté six fécondations in vitro, dont deux à l’étranger, a besoin de 19.000 euros pour réaliser une nouvelle fois l’opération dans une clinique spécialisée en Espagne.

Seulement 500 euros récoltés

« Certains penseront peut-être qu’on fait la manche, qu’on devrait avoir honte. Nous n’avons plus rien à perdre. Cela fait sept ans que nous sommes ensemble, six ans qu’on essaie d’avoir un bébé et nous n’avons plus les moyens de financer un autre déplacement à l’étranger », a confié Catherine au Parisien.

« Nous ne gagnons pas beaucoup d’argent. Julien est conseiller funéraire et moi en recherche d’emploi. (…) Nous ne pouvons plus suivre alors que nous savons aujourd’hui pourquoi j’ai fait toutes ces fausses couches et que je suis sous traitement », a ajouté la jeune femme.

Leur initiative semble avoir rencontré peu d’écho. Julien et Catherine n’ont pour l’instant récolté que 500 euros via la plateforme. « Je pensais que ça décollerait mais on ne s’attendait pas à un tel silence. Nous n’avons pas reçu de critiques, (…) mais nous sommes surpris par l’absence de réactions de certains », explique le couple.