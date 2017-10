Euro Millions: Un joueur espagnol remporte le jackpot maximal de 190 millions d'euros

La Française des Jeux, pour doper Euro Millions, a décidé de délocaliser son tirage sur TF1 ainsi que celui du Loto. — Valery Hache AFP

190 millions d’euros. Un petit chanceux a remporté vendredi soir le jackpot maximal lors du tirage de l’Euro Millions. L’heureux gagnant a validé sa grille en Espagne et est le seul participant à la loterie européenne dans les neuf pays (France, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Autriche, Luxembourg) à avoir trouvé les cinq bons numéros (1, 9, 15, 19, 25) et les deux bonnes étoiles (1 et 7).

13 joueurs ont également remporté 1.291.000 euros ce vendredi

Ces 190 millions d’euros constituent le jackpot le plus élevé de l’Euro Millions qui avait atteint mardi son montant plafonné conformément au règlement du jeu. En le remportant, l'Espagnol entre dans le club des trois supermillionnaires. Il y rejoint un couple de Britanniques ayant remporté la même somme en août 2012 et un joueur portugais, heureux gagnant en octobre 2014.

A noter que selon un communiqué d’Euro Millions, 13 joueurs ont également remporté 1.291.000 euros ce vendredi en trouvant les cinq bons numéros et l’une des deux bonnes étoiles. Depuis le 1er janvier 2017, 17 joueurs sont devenus multimillionnaires dont parmi eux trois joueurs français. La France reste donc la deuxième nation la plus chanceuse de cette année, derrière le Royaume-Uni et ses cinq gagnants.

Pour l’heure, Euro Millions ne dispose pas d’informations précises sur notre nouveau riche espagnol. Toujours est-il qu’avec ses 190 millions d’euros, qui représentent plus de 13.000 années de Smic en France, il devrait pouvoir s’offrir le transfert de Kylian Mbappé au nez et à la barbe du PSG qui prévoit de signer un chèque de 180 millions l’an prochain.