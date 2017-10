Attentat de Nice: 600 demandes d'indemnisation de victimes doivent encore être examinées

Les hommages après l'attentat de Nice. — 20 minutes - Slideshow

Environ 600 demandes d’indemnisation de victimes de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016 sont toujours en cours d’instruction, et 1.859 autres ont déjà donné lieu au versement de 28,4 millions d’euros, a indiqué la déléguée interministérielle chargée du dossier.

« Au total, au 2 octobre, 3.117 demandes d’indemnisation ont été enregistrées, dont 876 nouvelles demandes en 2017 », a précisé Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle à l’aide aux victimes, en marge d’une visite à Nice. En outre, 648 demandes ont été jugées non recevables, et rejetées, sans donner lieu à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Un projet de création d’un centre de résilience et de ressources

Elisabeth Pelsez a fait part également de sa volonté de « porter au plan national un projet (de) création d’un centre de résilience et de ressources où la recherche serait regroupée et où les offres de soins pourraient être évaluées », dans le domaine de la prise en charge du traumatisme.

« Je signerai prochainement une convention avec le directeur de Pôle emploi pour que les victimes d’attentat retrouvent un emploi plus facilement et plus rapidement », a également ajouté la déléguée interministérielle qui a rencontré à Nice des représentants des associations de victimes Promenade des Anges et Fenvac. Elle a salué comme une « avancée » l’indemnisation spécifique des préjudices d’angoisse et d’attente, un point qui avait suscité une polémique avec des avocats de parties civiles, représentant des victimes de l’attentat.

Le 14 juillet 2016, un Tunisien de 31 ans, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, avait foncé dans une foule de 30.000 personnes qui assistaient au feu d’artifice sur la Promenade des Anglais à Nice, au volant d’un camion de 19 tonnes. Il a fait 86 morts et plus de 400 blessés avant d’être tué par la police.