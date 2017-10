McDonald's: Le burger végétarien arrive enfin en France

Le Grand Veggie sera disponible à partir de 10 octobre. — Mcdonald's

McDonald’s France se lance enfin dans le végétarien. La chaîne de fast-foods proposera à partir du mardi 10 octobre le « Grand Veggie », un burger entièrement végétarien, mais pas tout à fait végétalien. Une première dans l’Hexagone.

Salsifis, carottes, graines de courge…

En plus d’une galette salsifis-carottes panée, ce burger se démarquera du reste de la carte avec un pain saupoudré de graines de courges, de sésame et de pavot. À l’intérieur, le Grand Veggie verra sa galette agrémentée de chou rouge et blanc haché, d’une sauce au pesto rouge et d’une plus classique tranche d’emmental.

Le géant du burger met l’accent sur la provenance hexagonale des ingrédients de son nouveau burger. En effet, le chou vient de Normandie, les carottes et le salsifis sont certifiés d’origine française, ainsi que l’emmental. Même le pain est fabriqué à partir de blé français, même chose pour les graines.

Le menu Grand Veggie coûtera 8 euros

Le Grand Veggie sera proposé à 5 € à la carte et 8 € en menu, soit légèrement plus que le Big Mac. McDonald’s rattrape donc son retard en France. En effet le burger végétarien était déjà proposé en Italie, en Norvège. En Inde, il existe même plusieurs burgers sans viande pour contenter ce pays où la consommation de bœuf est anecdotique.

La filiale française de l’enseigne de fast-food veut ainsi proposer une alternative aux burgers classiques pour les personnes qui veulent manger moins de viande, les flexitariens, de plus en plus nombreux dans notre pays.

Selon Bernard Boutboul de Gira Conseil, spécialiste du secteur de la restauration, « McDonald’s ne surfe pas sur une tendance ». « Tout le monde doit proposer une à deux offres végétariennes, non pas pour les végétariens, mais pour les flexitariens », a-t-il indiqué à RTL.