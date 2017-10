Affaire Maëlys: Nordahl Lelandais assure à sa mère être innocent

Nordahl Lelandais continue de clamer son innocence. (image d'illustration) — Fabrice ELSNER/20 MINUTES

Elle avait promis d’alerter la justice en cas de révélations de son fils. Mais leur entrevue au parloir de la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) n’aura pas levé le mystère sur la disparition de Maëlys le 27 août dernier à Pont-de-Beauvoisin. Elle a indiqué ce jeudi au Parisien que Nordahl L. lui avait dit être « innocent ».

« S’il y avait eu le moindre doute, moi, je l’aurais ressenti »

« Il m’a affirmé encore une fois qu’il était innocent. Il m’a dit Maman, je te le jure, je te l’assure, les yeux dans les yeux. Et je le crois. Je pense que s’il était coupable de quelque chose, il aurait la tête qui changerait. Il serait différent. Il ne pourrait pas me mentir jusqu’à ce point-là. S’il y avait eu le moindre doute, moi, je l’aurais ressenti. Mais là, non. On s’est embrassé, on s’est pris dans les bras, on était heureux tous les deux », confie Christiane Lelandais au quotidien. Réitérant ainsi sa conviction profonde.

>> A lire aussi : VIDEO. Disparition de Maëlys: «Il m'a juré qu'il n'y était pour rien», clame la mère du suspect mis en examen

Le frère de Nordahl Lelandais avait lui aussi indiqué croire qu’il était « innocent à 100 % » et dénoncé « un acharnement judiciaire et médiatique » à la mi-septembre.

La mère du suspect a de plus confié que son fils avait « regardé » l’intervention télévisée des parents de Maëlys, qui lui demandaient de « révéler ce qu’il sait ». Il devrait être réentendu par les juges en charge du dossier avant la fin du mois. Ils auront d’ici là les résultats de nombreuses analyses et tenteront de le mettre face à ses contradictions.