Les infos immanquables du jour: Téléréalité, confession sur Beyoncé et la leçon de politique de DSK

Jeremstar, la star des plateaux télé dont les révélations font beaucoup parler. — Editions Hugo Image

VIDEO. Prostitution dans la téléréalité : Réactions en cascade des candidats aux révélations de Jeremstar

Dimanche 24 septembre, Jeremstar dénonçait l’existence de réseaux de prostitution dans le monde de la téléréalité. Depuis, nombreuses sont les candidates qui ont réagi, la plupart pour dire qu’elles connaissaient des personnes concernées mais qu’elles n’en faisaient pas partie. Et le nombre important de ces témoignages laisse imaginer l’ampleur du phénomène. Un article à lire là.



Que celui qui n’a jamais eu la flemme d’aller à un concert me jette la première invitation. Je vais faire semblant d’assumer : oui, j’ai préféré rester chez moi, au chaud (il faisait frisquet pour un 24 avril) devant la télé plutôt que d’aller au concert de Beyoncé à Bercy. C’était en 2013 et pourtant, cette histoire me hante encore. A cause des « éléments à charge »… Toute l’histoire vraiment honteuse de Benjamin Chapon est à lire ici.

DSK donne une leçon de politique à Macron lors d'un hommage à Nicole Bricq

Ça faisait un moment qu’il n’avait pas parlé politique. Dominique Strauss-Kahn, qui faisait partie des quelque 200 personnes réunies mardi soir au Conseil économique social et environnemental (CESE) pour rendre hommage à l’ex-ministre Nicole Bricq, disparue brutalement cet été, a prononcé un discours très remarqué.

Devant une assistance notamment composée de l’ancien président François Hollande et de l’actuel chef de l’Etat Emmanuel Macron, l’ancien patron du FMI a raconté, à travers le parcours de Nicole Bricq, l’histoire d’une génération de socialistes et son évolution idéologique vers le libéralisme. Un article à retrouver ici.