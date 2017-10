Raquel Garrido, chroniqueuse sur C8: L'Ordre des avocats a ouvert une «enquête déontologique»

MÉLANGE DES GENRES La porte-parole de la France insoumise réfute toute incompatibilité entre son métier d'avocate et celui de chroniqueuse sur C8...

Raquel Garrido officie depuis la rentrée en tant que chroniqueuse dans l'émission « Salut les terriens » sur C8. (image d'illustration) — ALAIN ROBERT/SIPA

Contacté par nos confrères de l’Obs, l’Ordre des avocats indique avoir ouvert une « enquête déontologique » à l’encontre de la membre de La France insoumise Raquel Garrido.

Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, cette avocate de profession est pointée du doigt pour le poste qu’elle occupe dans l’émission de Thierry Ardisson sur C8. Cette « enquête déontologique » - déclenchée via un signalement ou une autosaisie de l’Ordre - vise le cumul de l’activité d’avocate de Raquel Garrido avec celle de chroniqueuse titulaire.

Elle est en outre redevable d’un an de cotisations à l’Ordre des avocats

La nouvelle chroniqueuse assure que son activité de chroniqueuse n’est pas incompatible avec sa profession d’avocate : « J’ai dit à mon Ordre ce que j’avais déjà dit publiquement : je ne suis pas journaliste et je ne compte pas l’être. Je ne suis pas salariée ni dans aucun statut incompatible avec ma déontologie professionnelle » a-t-elle confié à nos confrères.

L’ordre des avocats est un organisme professionnel, administratif et juridictionnel de défense et de régulation de la profession des avocats. Le règlement intérieur national de la profession stipule que « l’exercice de la profession est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d’avocat salarié ou d’enseignant ».

Raquel Garrido est aussi sous le feu des critiques pour avoir omis de payer ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans ainsi que ses cotisations à l’Ordre des avocats depuis un an.