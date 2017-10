Incendie mortel de Mulhouse: Un homme de 28 ans incarcéré

L'immeuble où a pris l'incendie meurtrier dans un cave à Mulhouse est situé au 4, rue de Saint-Nazaire dans le quartier de Bourtzwiller. — B. Poussard / 20 Minutes.

Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue, a indiqué à l’AFP une source proche de l’enquête. Ce jeune homme de 28 a été mis en examen et placé en détention provisoire mardi dans le cadre de l’enquête sur l’incendie qui a fait cinq morts, dont quatre enfants, lundi dans un quartier du nord de Mulhouse.

Présenté à un juge d’instruction en fin d’après-midi mardi, il a été mis en examen pour « destruction par moyen dangereux » ayant entraîné la mort, des infirmités et des blessures. Outre les cinq victimes, huit autres personnes sont blessées, dont trois grièvement.

Déjà connu de la justice

Habitant de l’immeuble situé dans le quartier de Bourtzwiller, une zone de sécurité prioritaire au nord de Mulhouse, le jeune homme avait été interpellé quelques heures seulement après le déclenchement de l’incendie. Conformément aux demandes du parquet le suspect, déjà connu de la justice pour des faits de dégradation par incendie, a été immédiatement placé en détention provisoire.

Le feu a pris dimanche peu avant minuit dans la cave, avant de se propager rapidement dans la cage d’escalier de l’immeuble de cinq étages. Cinq personnes dont quatre enfants ont péri : une fillette de 9 ans, un garçon de 11 ans et son père de 53 ans, et deux enfants d’une autre famille âgés de 6 et 7 ans. Trois des enfants décédés sont turcs, a annoncé le consul général de Turquie, Ozgur Cinar.

Les victimes ont été retrouvées par les pompiers dans les parties communes de l’immeuble. Piégées, « elles se sont dirigées vers un endroit qui leur a été fatal », a expliqué lundi le procureur de Mulhouse, Dominique Alzeari.

Lourd bilan à cause des fumées toxiques

Huit autres personnes ont été blessées, par des brûlures ou des émanations de fumées toxiques. Trois, plus grièvement touchées, ont été hospitalisées dans des structures spécialisées pour grands brûlés à Nancy et Metz. A l’arrivée des secours, un épais dégagement de fumées toxiques noyait la cage d’escalier, et les habitants survivant ont dû être évacués par les fenêtres. Ces fumées, selon les premiers éléments de l’enquête, seraient la cause du bilan très lourd de l’incendie.

L’immeuble, qui compte 10 appartements, est en partie propriété d’un bailleur social, les sept autres habitations étant gérées en copropriété. « C’est un immeuble en très bon état, situé dans une cité apaisée, où il n’y a pas de difficultés particulières », a assuré le maire de la ville, Jean Rottner (LR).