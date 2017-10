Appel à témoignages: Vous êtes fonctionnaire et vous ferez grève le 10 octobre, expliquez-nous vos raisons

Manifestation le 21 septembre à Paris contre la réforme du Code du travail. — Thibault Camus/AP/SIPA

Emmanuel Macron a réussi à unifier les syndicats de la fonction publique… contre lui. Pas moins de 9 organisations, de la CFDT à FO en passant par la FSU, appellent à une journée de grève et de manifestation le 10 octobre. Le mot d’ordre : protester contre le programme de l’exécutif pour les 5,4 millions d’agents publics.

Plusieurs mesures ne passent pas du tout chez les fonctionnaires : le rétablissement du jour du carence, le gel du point d’indice ou encore la suppression de 120.000 postes sur le quinquennat. Dernier désaccord en date : les compensations liées à la hausse de la CSG. Les syndicats jugent qu’elles ne permettront pas de préserver le pouvoir d’achat.

>> Lire aussi : Les quatre points chauds du programme d’Emmanuel Macron pour les fonctionnaires

Vous travaillez à l’hôpital, dans une école, un collège ou une administration et vous envisagez de faire grève le 10 octobre : quelles sont vos raisons ? Avez-vous l’impression que vos conditions de travail se dégradent d’années en années ? Les mesures envisagées par le gouvernement vous inquiètent-elles ? Trouvez-vous que votre métier est de plus en plus dévalorisé ? Comment vivez-vous votre travail au jour le jour ?

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ou envoyer un mail à contribution@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article.