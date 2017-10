Deux bombes de la Première guerre mondiale ont été découvertes samedi sur les bords de l’Yerres à Brunoy (Essonne), nécessitant l’intervention des démineurs de la sécurité civile, a-t-on appris de source policière.

C’est un particulier qui a alerté la police aux alentours de 10h30, alors qu’il effectuait des recherches dans le cours d’eau. Un périmètre de sécurité ne nécessitant pas d’évacuation a dû être installé pendant l’intervention des démineurs, mais un seul obus a pu être neutralisé.

Le second a été transporté dans une zone suffisamment isolée où un trou a été creusé pour l’y déposer et le faire exploser. Selon la police, ce genre d’obus ne se trouve normalement pas dans l’Essonne et a dû être déposé là par un collectionneur qui a voulu s’en débarrasser.

20 Minutes avec AFP