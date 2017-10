VIDEO. Code du Travail: Concerts de casseroles de militants LFI dans toute la France

Concert de casseroles devant l'Assemblée nationale, le 30 septembre 2017. — Eric FEFERBERG / AFP

Un tintamarre contre la réforme du Code du travail. Des concerts de casseroles, signes de protestation contre la politique sociale du gouvernement, ont retenti samedi dans plusieurs villes de France à l’appel de La France insoumise.

Un « rappel de l’Histoire »

A Grenoble, une vingtaine de militants LFI ont déambulé dans le centre-ville en tapant sur des casseroles et répondant à un appel lancé le 23 septembre par Jean-Luc Mélenchon, après une manifestation contre la réforme du Code du travail à Paris.

« On est partis de la fontaine des Trois ordres, lieu symbolique de la pré-Révolution à Grenoble. On a un président qui se réclame de Jupiter, on voulait lui faire un rappel de l’Histoire : avec ses ordonnances, on tue un siècle de combats pour les droits sociaux », a dit Emilie Marche, conseillère régionale LFI de 32 ans.

« Education populaire »

A Marseille, où se trouve la circonscription de Jean-Luc Mélenchon, une centaine de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville, non loin du siège local du Medef. Le « but c’est pas de taper sur des casseroles, c’est de faire aussi de l’éducation populaire. C’est de montrer ce qu’il y a derrière les beaux mots du gouvernement », a déclaré Karim Khelfaoui, organisateur de cet événement.

Christophe, fonctionnaire, a estimé que les ordonnances signaient « la fin du CDI ». « On va être corvéables à merci, et il suffira que le patron dise : "ta mission est terminée, et tu t’arrêtes de travailler" ».

Casserolade écourtée devant l’Assemblée

A Lille, le député Ugo Bernalicis est venu avec une cinquantaine de militants. « On est là pour se faire entendre d’une autre manière car on a l’impression qu’on n’est pas écoutés par le gouvernement », a expliqué Julien, un quadragénaire.

A Rennes, ils étaient 35, à Bordeaux une trentaine, à Toulouse une vingtaine et sept à Strasbourg.

Quelques photos de la #casserolade de #rennes ! La défense des précaires, salariés et exploités dans la bonne humeur ! #LoiTravailXXL pic.twitter.com/xzSgfq2fx9 — FI Rennes Métropole (@rennesinsoumise) September 30, 2017

D’autres manifestations étaient prévues à Pau, Dax, Limoges, Niort, La Rochelle, Tourcoing, Agen, ou encore Angoulême. Des députés LFI ont également partagé des images de mouvements dans d’autres villes, comme Caen.

Entre 20 et 30 personnes devant l'hôtel de ville de #Tourcoing pour la #casserolade pic.twitter.com/uEPVVuu59e — Élodie Armand (@ElodArm) September 30, 2017

A Paris, une dizaine de personnes ont fait sonner leurs casseroles devant l’Assemblée nationale, avant qu’un gendarme ne leur demande rapidement de s’éloigner.