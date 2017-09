Amiens: Une barrière s'effondre pendant le match de foot Amiens-Lille, 29 blessés dont 5 graves

Intervention de secouristes et policiers après l'effondrement d'une barrière au stade de la Licorne d'Amiens le 30 septembre 2017. — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Au moins 29 supporters de Lille ont été blessés, dont cinQ gravement, après qu’une barrière du stade de la Licorne d’Amiens s’est effondrée sous leur poids alors qu’ils célébraient l’ouverture du score de leur équipe, provoquant l’interruption de la rencontre de la 10e journée du championnat de France.

La barrière qui cede. Beaucoup' de supporters du #LOSC qui tombent. Impressionnant à vitesse réelle. Match arrêté pic.twitter.com/cGOwnrIdVj — François Launay (@francoislaunay) September 30, 2017

Des dizaines de supporters tombés au sol

Alors que Fodé Ballo-Touré se dirigeait vers le kop du Losc après son but, les fans nordistes se sont rués comme un seul homme sur le grillage séparant la tribune latérale de la pelouse. Des dizaines d’entre eux se sont retrouvés sur le sol, écrasés par leurs camarades.

Le match a aussitôt été interrompu, à la 16e minute, par l’arbitre Thomas Leonard qui a renvoyé les deux formations aux vestiaires. Une scène de confusion a alors suivi, des soigneurs de la Croix-rouge et des pompiers prodiguant les premiers soins aux blessés, devant les CRS sur la pelouse. Des chants contre Amiens sont aussi venus du parcage lillois, et des Amiénois ont répliqué par des sifflets.

Pompiers, police et SAMU sont arrivés. Plusieurs personnes évacuées sur civière. Aucun bilan pour l'instant pic.twitter.com/6EjA5N3kSq — François Launay (@francoislaunay) September 30, 2017

Blessés aux jambes et à la cage thoracique.

« Il y a eu une descente au moment du but c’est à dire que tout le monde descend vers la barrière pour fêter ça. Et d’un seul coup, tout le monde est tombé sur le terrain et a eu la cage thoracique compressée. Je sais même pas comment c’est possible de voir ça en Ligue 1. Je trouve ça honteux. On peut pas accepter ça. J’ai vu des gens qui avaient du mal à reprendre leur respiration. Je pense qu’il y a beaucoup de blessés. Sur le coup, je n’ai pas eu peur, j’ai surtout été surpris. C’est la première fois que je vois ça », a confié Bryan, un supporter lillois aussitôt après le drame.

Selon un bilan provisoire communiqué à l’AFP vers 22h45 par le CHU d’Amiens, la chute de la barrière a fait au moins 29 blessés dont cinq graves. Beaucoup d’entre eux ont été blessés aux jambes et à la cage thoracique.

Le match a été défintivement arrêté et reporté à une date ultérieure. Notre reporter sur place a pu constater vers 21h que les supporters quittaient le stade, à l’exception des fans lillois qui ont déclaré souhaiter rester dans leur tribune en attendant que les blessés soient soignés à l’entrée de la tribune.

Messages de soutien aux victimes

Peu après le drame, les messages de soutien aux victimes se sont multipliés sur les réseaux sociaux de la part des clubs et des joueurs.

De tout cœur avec les blessés. On espère que ce n'est pas trop grave. pic.twitter.com/SW1F2Ks3kx — Amiens SC (@AmiensSC) September 30, 2017

Pensée sincère aux blessés lillois. Immense pensée à vous #amienslille — Cissokho Issa (@Cissokhoissa28) September 30, 2017

Nous profitons de la mi-temps pour adresser toutes nos pensées aux supporters du @losclive touchés autour du match #ASCLOSC 🙏😣 — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 30, 2017