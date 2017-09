Présence de rats, éclairage insuffisant, boxes trop petits... Un syndicat dénonce l'état des locaux de l'unité cynophile de Paris

Illustration d'une patrouille de police en compagnie d'un chien anti-drogue à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un syndicat de policiers dénonce l’insalubrité des locaux de l’unité cynophile de Paris.

Depuis leur construction, dans les années 50, les locaux n’ont jamais été rénovés.

La Préfecture de police assure que des travaux seront effectués avant la fin de l’année.

Tranquillement, un rat sort de la poubelle, se dirige vers la porte restée ouverte, et entre à l’intérieur du bâtiment. Les rongeurs « partagent la nourriture des policiers et des chiens » de la brigade cynophile de Paris, s’emporte Denis Jacob, secrétaire général d’Alternative Police CFDT. « La dératisation devait passer depuis plusieurs semaines, à ce jour toujours rien », ajoute le syndicaliste qui a écrit à deux reprises au préfet de police pour dénoncer l’insalubrité des locaux, construits dans les années 50 à Vincennes.

« Nos collègues et leurs chiens travaillent dans des conditions indignes et dangereuses », poursuit ce policier. « Le chenil n’a ni infirmerie, ni aire de pansage, ni courettes d’isolement dans les boxes. Les dimensions de ces derniers sont insuffisantes, moins de 4m² alors qu’elles devraient être au minimum de 5m² par chien », souligne-il dans ses deux courriers envoyés au préfet de police, en décembre 2016 et juin 2017, restés sans réponse. A ce jour, assure-t-il, « aucune rénovation n’a été réalisée ».

« L’image de la police nationale est quelque peu ternie »

Par ailleurs, aucune paroi étanche n’a été construite dans les boxes. « Ce qui permet aux maladies de se propager », ajoute Denis Jacob, soulignant que « sur l’année 2016, les frais vétérinaires inhérents à l’unité cynophile 75 correspondent à plus du double de ceux de l’unité 92 qui est une structure récente avec les normes adéquates ». Contacté par 20 Minutes, il explique que cette unité est pourtant régulièrement visitée par des polices étrangères qui tombent des nues devant l’état vétuste des locaux. « L’image de la police nationale est quelque peu ternie. »

Cette unité n’est pas la seule à dénoncer les mauvaises conditions de travail. Récemment, plus de 2.000 CRS se sont mis en arrêt maladie pour dénoncer la même chose. Le 16 septembre dernier, ce sont plusieurs centaines de policiers et leurs compagnes qui ont manifesté à Paris et dans d’autres grandes villes pour exprimer leur « colère ». Ils avaient également présenté les photos des pires commissariats de France.

Contactée par 20 Minutes, la Préfecture de police indique que « des travaux d’urgences ont été programmés et seront réalisés avant la fin de l’année 2017 ». Il s’agira de « réhabiliter », de « rénover » et de « réviser » les « installations déjà existantes ».