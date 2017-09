Non, Vinci ne va pas supprimer la gratuité des autoroutes aux pompiers

Vinci a été accusé de vouloir faire payer l'accès aux autoroutes aux pompiers (Illustration). — A. GELEBART / 20 MINUTES

« Vinci supprime la gratuité de ses autoroutes aux pompiers ». Avec un tel titre, Nice Matin était sûr de créer la polémique. Ça n’a pas manqué : en annonçant la fin de la gratuité pour les sapeurs-pompiers sur le réseau d’autoroutes de Vinci à partir du 1er octobre, le quotidien local a fait réagir une partie de la classe politique, et notamment Christian Estrosi, président délégué de la région PACA, particulièrement concernée par les risques d’incendies.

Le maire niçois s’« insurge contre la décision de Vinci », a-t-il écrit sur Twitter.

Christian Estrosi (@cestrosi) September 29, 2017

« On a appris par courrier et sans explication aucune que Vinci supprimait la gratuité accordée à l’année aux camions feux de forêt », a déclaré à Nice Matin la présidente du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du Var.

Malentendu sur un courrier

Sauf que non, selon le groupe Vinci lui-même, il y aurait eu malentendu sur l’interprétation du courrier. Un porte-parole de l’entreprise a démenti auprès de Ouest-France, puis un communiqué a été diffusé et le DG adjoint a répondu à Christian Estrosi directement sur Twitter : « Le seul changement est que les cartes magnétiques ont été remplacées par des badges ! », voilà le message de Vinci pour éteindre la polémique naissante.

VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) September 29, 2017