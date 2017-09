VIDEO. Disparition de Maëlys: «S’il me lâche quelque chose, j’en ferai part», dit la mère du suspect

Le paisible village de Domessin en Savoie, où réside l'homme suspecté d'avoir enlevé la petite Maëlys. — SIPA

La mère de Nordahl L. a parlé au Parisien. Son fils, 34 ans, a été mis en examen pour « enlèvement et séquestration » dans le cadre de la disparition dans la nuit du 26 au 27 août de Maëlys dans l’Isère.

Alors que le sort de la fillette est toujours inconnu, Christiane L. a expliqué au quotidien francilien que « dès que je pourrai aller voir mon fils en prison, je vais lui parler et lui dire « Si tu as vu quelque chose, il faut le dire », et s’il me lâche quelque chose, j’en ferai part, c’est sûr. »

« Ce n’est pas quelqu’un sans sensibilité, au contraire »

Nordahl L., ancien maître-chien dans l’armée française, avait été réformé en raison d’un comportement « psychologique instable ». La mère du suspect, qui se dit innocent, estime qu’il pourrait s’exprimer auprès d’elle : « Peut-être, oui, je pense. Ce n’est pas quelqu’un sans sensibilité, au contraire. Nordahl a un cœur. »

Elle qui a suivi la conférence de presse des parents de la fillette jeudi soir insiste sur le fait qu’elle est « sensible à leur détresse ». « Moi aussi je voudrais savoir ce qu’est devenue Maëlys. J’aimerais qu’on la retrouve », ajoute-t-elle.

Les parents de Maëlys implorent le suspect de « révéler ce qu’il sait »

Pour la première fois depuis la disparition de leur fille, il y a plus d’un mois, les parents de la petite Maëlys se sont exprimés jeudi face à la presse à Lyon. Au cours de cette déclaration, les parents de l’enfant de huit ans ont appelé le principal suspect dans cette affaire à « révéler ce qu’il sait ».

« Son comportement ne nous convainc pas de sa bonne foi », a expliqué la mère de la fillette. Le comportement du suspect « nous laisse à penser qu’il pourrait avoir des informations. Nous espérons qu’il entende notre appel à l’aide et qu’il nous aide à retrouver notre fille », a lancé la mère de famille, la voix tremblante