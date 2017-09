C'est l'heure du BIM: Mélenchon contre Philippe, Hugh Hefner et le féminisme et affaire Maëlys

Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe sur le plateau de «L'Emission politique» sur France 2, le 28 septembre 2017 (photomontage). — FRANCE 2

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

On attendait des étincelles. Mais sur le plateau de L’Emission politique, jeudi soir, le Premier ministre et le leader de La France insoumise ont échangé davantage de sourires que de crochets du gauche. L’ex-candidat de la gauche radicale à la présidentielle a pourtant attaqué fleur au fusil, sur la réforme de l’ISF. Mais rapidement, les deux hommes se sont rappelés du bon vieux temps où Philippe préparait le concours de l’ENA dans le bureau du sénateur Mélenchon. Nul.

Que retenir de Hugh Hefner, décédé ce mercredi ? Qu’il a objectifié les femmes toute sa vie dans Playboy et vécu entouré de bunnies en corsets aussi interchangeables que ses robes de chambre ? Ou qu’il a mené la révolution sexuelle de l’après-guerre et participé au combat pour l’émancipation des femmes ? « Les deux », répond Carrie Pitzulo, professeure d’histoire, auteure de l’essai « The Sexual politics of Playboy ».

Pour la première fois depuis la disparition de leur fille, il y a plus d’un mois, les parents de la petite Maëlys se sont exprimés ce jeudi face à la presse à Lyon. Au cours de cette déclaration, les parents de l’enfant de huit ans ont appelé le principal suspect dans cette affaire à « révéler ce qu’il sait ». Les parents de l’enfant ont confirmé qu’ils ne connaissaient pas le suspect et précisé qu’ils n’ont eu « aucune altercation avec lui » lors du mariage.

